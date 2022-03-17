【失眠困擾】 疫下足不出户氣氛緊張難入睡 中醫推介自療按摩及茶療KO失眠

疫情來襲，足不出户，緊張氣氛令人透不過氣來。不少人因此患上種種睡眠毛病，惡性循環，最終互為因果又影響精神情緒。失眠人士以入睡困難、睡而時醒、醒後難以再入睡為臨床特徵。若長期睡眠質素低下，可影響身心健康。

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按中醫經典《內經》所言，睡眠生理主要可以營衛循行、陰陽及臟腑學說解釋。前者指常人日間衛氣行於體表，負責溫分肉、充皮膚功能，衛陽及抵抗力趨於體表，所以日間亦見皮膚溫暖；晚間衛氣潛藏，衞營合於體內，故此要卧寐休息。另一方面，陰陽理論指人隨日夜而陰陽此消彼長，日間陽盛陰衰，故精神奕奕，晚上陰盛陽衰，故此疲倦欲卧。又五臟各主神、魂、魄、意及志主5種精神活動，若五臟平衡，則醒來精神及入睡有時，否則或會出現不同睡眠障礙問題。

若睡眠輕度困難者，可先自療按摩足踝特定穴，能幫助入睡。由於眼睛開合由陽蹻陰蹻脈控制，兩脈又各自相通足踝內外穴位申脈及照海，故此傳統針灸方法可瀉申脈補照海以助入寐。家居簡易操作方法，可分別按摩內外踝尖下方的凹陷處，按壓達致痠脹感，於睡前反覆按摩兩分鐘。

保益茶以早上提神，午後安神為宜。例如參類或花茶因有提神安神作用，故此早上或午飯前飲用；午飯後則宜寧神鎮靜，例如可以炒酸棗仁或茯神等煲茶飲用。

此外，即使是精神不足，亦不宜養成午睡習慣，以免進一步擾亂生理時鐘。宜按日出而作、日入而息時序活動以調節生理時鐘，例如早上宜作輕鬆健體運動，或可公園健步，同時亦有助放鬆心情；晚上不宜觀看刺激情緒的節目短片，而睡眠空間亦宜調暗及安靜。

明白平安已是快樂的道理，面對眼前疫況，轉眼間，風雲過。

全文刊登《經濟日報》，原題是：「談談失眠」

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