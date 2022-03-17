【社企援助】銀杏館推自助提取機幫助基層 24小時免費提供飯盒及抗疫物資

▲ 社企推自助提取機幫助基層，24小時免費提供飯盒及抗疫物資。

疫情下百業蕭條，基層生活百上加斤，需要社會及時提供援助。社企『銀杏館』一直致力幫助弱勢社群，近日，由機構的兩位經理Ken Choi及Jacky Hui領軍的自助提取機，在長沙灣兼善里試業，供基層人士免費自取物資。

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自助提取機24小時運作，僅限銀杏館飯友專用，每人每天限取一次。自助機在白天會有加熱、保暖功能，提供新鮮出爐飯盒，免費送給有需要的人享用。到晚上派飯完畢，就會作為百寶箱用途，為基層提供疫情下需要的物資，包括：

口罩眼罩

罐頭

湯包

麵食

麵包

菜

餅乾

消毒液

紙巾

飲品

抗疫檢測包等

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銀杏館表示，推出自助機是想確保在任何情況下，即使社企員工確診不能上班，也不會影響基層可以享受到免費服務，取到所需。自助機目前仍在試業，希望能順利進行下去，一直為弱勢社群提供支援。

其中，經理Ken表示疫情爆發時自覺失落迷茫，但最終將悲憤化為力量，產生新理念，盼與基層一同渡過難關：

要打低疫情怪獸，要與同事做更多的事協助有需要的人！

自助提取機地址：九龍長沙灣兼善里15號地下耆樂食堂

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《銀杏館》社會企業，首間於2003年在黃大仙成立，全聘用長者主理。致力推動長者就業，藉經營不同的社會企業，如餐廳、餐飲到會、有機農場、食品製造、網購及零售士多等，為有經濟及/或心理需要、老來無依亦無所養、又或期盼老有所為的長者，提供合適的工作環境及就業機會，讓他們善用晚年、重拾自信。

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責任編輯：羅嘉欣