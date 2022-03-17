【驚天救援】暌違9年再推救火英雄作品　導演彭順藉影片向消防員致敬

▲ 相隔7年，彭順再度推出講述救火英雄的電影。

由彭順執導，杜江、王千源、佟麗婭、韓雪、俞灝明、韓東君和王戈領銜主演的新作《驚天救援》宣布於今年上映，該片海報及預告隨之曝光。

此片更是彭順繼九年前參與《逃出生天》後，再次將救火題材搬上大銀幕之鉅作。製作團隊按照1:1重金搭建重點火災場景，演員們更提前展開封閉特訓，拍攝現場更有一線消防員協助演出。

從預告畫面中，一場前所未有的火災席捲全城。製作團隊亦力求真實，首度在大銀幕上呈現當下新銳應急救援力量——包括無人機、 「暴雪」「水龍」滅火機器人、氯氣捕消車、全覆蓋電磁炮、遠程滅火導彈等一批高科技消防救援設備。

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《驚天救援》全新發佈的海報中，真實記錄了一眾逆火英雄結束戰鬥後傷痕累累的一面。

當中救援兄弟團包括站長趙映旗（王千源 飾）、通信員韓凱（杜江飾）、副站長劉子濤（俞灝明飾）、訓練標兵小五（韓東君飾）、小胖王文斌（王戈飾）及兄弟團一眾成員，齊心展現了消防員奮不顧身的英勇一面。

▲ 電影的拍攝現場。

對於暌違九年再次帶來救火題材電影，導演彭順表示：「每次看到火災的新聞報導，除了火災的嚴重程度及傷亡數字以外，甚少深入探討消防員於火場背後的一面。團隊在籌備《驚天救援》之時，了解到消防員的工作比想像中更為細緻及繁複，希望透過本片去帶出消防員所面對的身心狀況，盼以此片致所有消防員最高敬意。」