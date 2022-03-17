【缺德父母】家長帶出疹BB去健康院睇醫生　職員斥有心隱瞞︰請保障其他小朋友

▲ 有家長帶出疹BB去母嬰健康院打針，有機會傳染給其他小朋友。

小朋友出疹如水痘、玫瑰疹、麻疹，家長宜小心處理，以免傳染給其他人。日前一名母嬰健康院職員於社交平台投稿指出，有家長帶出疹BB去健康院打針，順便看醫生，他質疑家長有心隱瞞，並呼籲他們應保障其他小朋友。

該名母嬰健康院職員於facebook專頁「公務員secrets」投稿，提醒家長如覺得小朋友出疹、出水痘、懷疑患有傳染病等情況，請不要帶他們到母嬰健康院，打算藉此看醫生。她分享有不少家長如此︰

去到就打針嗰時就話，姑娘我小朋友身上有疹 / 有水泡，我想俾醫生睇下。

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到BB打針才道出真相

很多1歲以下BB同時在母嬰健康院，他直指如果小朋友患有傳染病，「已惹到俾其他BB」，而登記處已註明懷疑有傳染病的不要前來。他強調母嬰健康院只處理BB發展、生長飲食、打針事宜，醫生也不會看傳染病個案，家長首次登記做檢查時，院方已清楚說明。他寫道︰

現在疫情，我知睇醫生好難，但都係嗰句，傳染病請睇普通科門診或者私家醫生，保障返其他小朋友。

網民︰貪唔使錢睇醫生

網民批評這些家長不要得，有免費看醫生的心態，而置別人於不顧，實在是非常自私的行為。點擊睇更多網民留言︰

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水痘、麻疹及玫瑰疹具傳染性

水痘是傳染病之一，兒科專科醫生趙長成過去表示，6個月大或以上嬰兒患水痘很常見，因為母親在懷孕前曾出水痘，嬰孩體內會產生抗體。患水痘有機會危及性命，尤其身體抵抗力弱者，如有過敏濕疹、早產嬰等等。

現時香港兒童免疫接種計劃為1歲及小一生接種含水痘疫苗，如果想避免孩子在1歲前患水痘，趙長成建議母親在懷孕前可接種疫苗，讓日後的孩子有抗體。

此外，兒科專科醫生何蓉蓉曾指出，玫瑰疹與麻疹同是嬰幼兒常會患上的傳染病，由於兩者病徵都是發燒和出疹，不少新手家長擔心未能及時分辨，延遲治療影響寶寶健康。特別是麻疹傳染性高，而且會出現嚴重併發症，危險性相對較高。若病情嚴重如高燒不退，寶寶神情呆滯、嚴重不適，家長便要及早求醫。

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責任編輯︰王明芳