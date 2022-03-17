【潮物速報】Starbucks x KATE SPADE聯乘杯具亞洲限定 6款亮眼設計既玩味又時尚

▲ 16oz STARBUCKS X KATE SPADE NYC雙層真空不鏽鋼隨行杯$280。(圖片由餐廳提供)

星巴克帶來亞洲限定推出的Starbucks x KATE SPADE NEW YORK聯乘系列，設計靈感源自品牌的發源地紐約，並融入其一貫摩登優雅的別緻風格，細緻刻劃出紐約日常生活中的有趣事物，例如可愛的小貓咪、美麗的鮮花、街上的小攤檔及經典紐約街景如黃色計程車等，令人會心微笑。

系列以亮粉紅、皎潔白及霓虹綠等鮮艷顏色為主調，配合品牌經典的波點及條紋簡約設計，富玩味之餘亦不失時尚風格。系列共推出六款商品，包括咖啡杯、隨行杯等經典杯具，當中16oz雙層真空不鏽鋼咖啡杯或隨行杯以手繪圖案勾畫出紐約日常風景，包括黃色計程車、布魯克林大橋等，造型時尚多彩，輕便又實用。

12oz間條雙層不鏽鋼隨行杯的杯身繪有出眾奪目的粉紅與鮮綠條紋，設計簡潔又充滿辨識度，配上經典的星巴克標誌，打造時尚俏皮的咖啡單品；16oz STARBUCKS X KATE SPADE 圓點雙層不鏽鋼隨行杯更是鮮艷搶眼，綠色杯身綴以白色波點印花，以新穎亮麗造型令您成為眾人焦點。

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除此之外，同場有首次登場的春季Stanley聯乘收藏系列，包括兩款簡約摩登的紫丁香色不鏽鋼隨行杯和咖啡杯。至於水樽方面亦有跟美國保溫瓶品牌CORKCICLE聯手之作，有著標誌性流線樽身與實用保溫功能，加上以金色及灰色配搭花漾設計，一派型酷格調。

至於飲品方面也有新作登場，正是色彩繽紛的草莓夢幻忌廉星冰樂，以富奶油香氣的雲呢拿忌廉星冰樂作基底，再注入酸甜開胃的草莓糖漿，展現紅粉緋緋的夢幻漸增效果。頂層的鮮忌廉和香脆糖粒，絕對Instagramable。

記者︰劉妙賢