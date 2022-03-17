【復元食療】染疫後調理治療長新冠後遺症　中醫推薦3款湯水食療補肺健脾

▲ 中醫推薦3款湯水食療補肺健脾。

新冠肺炎疫情持續，確診後復元的人數也陸續增多。有患者痊癒後出現不同類型及程度的「長新冠」後遺症，註冊中醫師何慧欣就推介了數款湯水食療，為染疫後人士作飲食調理輔助。

最新影片：

何慧欣醫師在Facebook專頁表示，新冠肺炎輕症康復者的後遺症，最常見的包括異常疲倦感，氣喘、專注力不集中、記憶力變差、部份人甚至出現心悸及焦慮等情況，並從中醫角度來分析氣短乏力及專注力變差的患者。

氣短乏力為主患者

中醫角度看，新冠肺炎康復期，人體的正氣並未完全恢復，根據病人的不同表現，辨證論治。如果病後肺氣虛弱或脾氣受損，出現疲倦乏力、氣喘氣短等症狀，可以歸納為肺脾氣虛或氣陰兩虛的證型，治以補肺健脾或養陰益氣，以伴有不同的症狀區分。

專注力變差患者

如果出現記憶力變差、注意力不集中、心悸等症狀，中醫認為此為心脾兩虛的症狀，所以是由於病人思慮過度、或病後調理不足，同時多並見病人面色蒼白、萎黃、胃口不佳、腹脹、女士可見月經色淡、量多、甚或崩漏，治以補益心脾養血心悸怔忡、或有虛煩不眠的情況，以滋陰養血安神為治療重點。

以下是何醫師推介的3款湯水食療：

1. 蘋果雪梨沙參南北杏湯

功效：補益肺氣、潤肺生津

材料：蘋果一個、雪梨一個、南沙參20g、麥冬15g、玉竹20g、無花果4至5粒、陳皮一片、南北杏15g、瘦肉300g

做法：

1. 先把瘦肉汆水後備用。

2. 陳皮浸泡10分鐘後，去絡備用。

3. 把其他材料洗乾淨備用。蘋果雪梨切片備用。

4. 把8碗水煲滾後，把以上材料一同加入，水滾後轉細火，煲大約1.5小時即可飲用。

最適合經常覺得氣虛氣不足、咽喉乾、口乾、容易乾咳冇痰之人士。一般市面上買到的是北沙參，強於益胃生津，治療口乾舌燥、胃陰不足的情況。南沙參長於清肺熱、補肺陰，治療因為肺陰虛引起的燥咳、乾咳、咽乾、口渴等症狀。

遇冷咳嗽、容易腹脹、便溏、陽虛體質之人士慎用。

2. 大棗養心安神湯 （四人份量）

功效：補益氣血、健脾養心安神

材料：黨參20g、淮山20g、桂圓10粒、酸棗仁10g、紅棗5粒、陳皮一片、生薑一片、熟地10g、雞肉300g

做法：

1. 先把雞肉去皮切塊，汆水後備用。

2. 陳皮浸泡10分鐘後，去絡備用。大棗去核備用。

3. 把其他材料洗乾淨備用。

4. 把8碗水煲滾後，把以上材料一同加入，水滾後轉細火，煲大約2小時即可飲用。

適合容易頭暈、專注力不集中、心神不安、健忘、容易出現心悸、失眠之人士。每星期可以飲用兩至三次。

熱性體質、身體有明顯熱象、外感之人士慎用。

3. 虎乳靈芝淮山蓮子湯（四人份量）

功效：補肺健脾益氣

材料：虎乳靈芝30g、淮山20g、蓮子15g、陳皮一片、熟薏米10g、瘦肉300g、蜜棗兩粒

做法：

1️. 先把瘦肉切件汆水備用。

2. 把以上材料洗乾淨備用。

3. 把8碗水煲滾後，把以上材料一同加入，水滾後轉細火，煲大約1.5小時即可飲用。

虎乳靈芝最適合康復後飲用，可以補肺止咳平喘，適合仍然覺得經常感覺精神不佳，容易氣喘、氣短乏力，四肢重墜、大便溏瀉之人士。每星期可以飲用兩至三次。

懷孕婦女可以減去熟薏米，以扁豆代替。

注意飲食及作息 調養身體

新冠肺炎康復後，何醫師建議大家應該重新檢視自己的日常生活及飲食習慣，應該注意有充足的睡眠時間，減少捱夜及日夜顛倒的情況，以免耗血傷神。日常健康飲食，包括不煙酒及以清淡飲食為原則，尤其應該減少煎炸及辛辣的零食及食品減少體內積熱問題。

康復後，建議患者可以根據自身情況，進行適量運動，也可以幫助肺脾臟腑的恢復。建議康復患者在白天時間運動，多曬太陽以增加體內陽氣，可以減少氣短乏力的情況。

如果出現症狀明顯的後遺症，應該向註冊中醫師求診，盡快調理身體，減輕後遺症對患者的日常影響。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳昊淋