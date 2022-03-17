【對抗惡菌】港大揭抗菌古藥硝酸銀可對抗耐藥細菌　有助緩解皮膚壞死和減少細菌量

▲ 港大揭抗菌古藥硝酸銀可對抗耐藥細菌，有助緩解皮膚壞死和減少細菌量。（資料圖片）

具有抗藥性的超級細菌一直對人類健康構成重大威脅。香港大學化學系和微生物學系的研究團隊，發現古抗菌藥物硝酸銀 (AgNO3)，可令這些耐藥細菌對粘菌素重新敏感。硝酸銀 (AgNO3) 抗菌藥物已有超過2000年歷史，以往多用作抑制外部感染，團隊發現這藥物可恢復粘菌素對一系列攜帶抗性基因的病原體的效力。研究結果已於國際科學期刊《美國國家科學院院刊》上發表。

抗菌素耐藥性是指當濫用或錯用抗菌劑時，細菌會出現變異以逐漸適應抗菌劑，進而導致抗菌劑失去抑制和殺滅細菌的效力，現已成為公共衛生最大的挑戰之一。

▲ （港大提供）

研究發現，硝酸銀中包含銀納米顆粒（Silver nanoparticles）在内的銀 (Ag+)，可以恢復粘菌素對攜帶抗性基因的細菌的能力，重新達致抗菌功效。銀能有效地減緩高水平耐藥性的發展，並能夠降低菌株的變異頻率。而小鼠皮膚感染模型亦印證，由硝酸銀和粘菌素組成的聯合療法，在緩解皮膚病變壞死和減少細菌載量方面的確非常有效，聯合治療無論在體内及體外的效果皆良好。

研究團隊由理學院化學系講座教授、葉志成范港喜基金教授（生物無機化學）孫紅哲，與李嘉誠醫學院微生物學系、港大余家樂感染中心主任何栢良領導。孫紅哲說，考慮到硝酸銀作為古老的抗菌藥物應用於外部感染的安全歷史，團隊認為它可以與金諾芬相互補充，用以治療由攜帶粘菌素抗性基因的多重耐藥超級細菌所引起的感染，為克服後抗生素時代的抗菌素耐藥性危機帶來新希望。

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責任編輯：陳麗娜