【復元食療】確診者轉陰性常見3類後遺症狀　中醫推介食療止咳化痰紓緩腸胃不適

▲ 快測轉陰性後或仍有後遺症狀，中醫推介食療止咳化痰，紓緩腸胃不適等症狀。

不少確診Omicron的患者檢測轉陰性後，仍有咳嗽、痰多、腸胃不適等症狀。註冊中醫師彭子芯發現，確診者檢測轉陰性後的不適症狀，主要分為3大類。她列出各類的治療方案，並推介食療，有助患者紓緩及復元。

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彭醫師在其facebook專頁表示，近日曾為過百名確診者治療，發現部份人檢測轉陰性後，仍有一些後遺症狀，例如喉嚨多痰、咳嗽氣促、咽乾口渴、大便稀爛、胃氣胃痛、非常疲倦、記性變差、出紅疹等。

她解釋，身體與病毒「打仗」後，受侵襲的部位受傷，故即使病毒敗退，身體仍未恢復100%功能及元氣。尤其咽喉氣管問題，有可能會演變成慢性咳嗽、咽喉炎、氣管敏感等。總括而言，患者較常出現3類後遺症狀，包括：咳嗽及呼吸道症狀、精神體力下降、腸胃症狀。

咳嗽及呼吸道症狀

1. 痰濕未清

症狀：咳嗽多痰、鼻水倒流、鼻咽喉不通

治療方案：化痰止咳、收鼻水

常用中藥：貝母、杏仁、紫菀、桔梗

食療：川貝陳皮淮山瘦肉湯

2.津液受傷

症狀：乾咳、咽乾口渴、聲沙

治療方案：滋陰潤肺

常用中藥：沙參、麥冬、石斛、天花粉

食療：百合玉竹雪梨蘋果湯

精神體力下降

症狀：疲累、無氣無力、記憶力差、頭暈

治療方案：大補元氣、益智醒腦

常用中藥：黃芪、人參、白朮、石菖蒲

食療：五指毛桃淮山燉雞湯

腸胃症狀

症狀：胃口差、胃氣胃脹、大便稀爛

治療方案：理氣健脾胃

常用中藥：黨參、白朮、茯苓、木香

食療：四神排骨湯（淮山、茯苓、蓮子、芡實、薏仁）

內容獲「彭子芯 中醫師」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣