【復元食療】確診者轉陰性常見3類後遺症狀 中醫推介食療止咳化痰紓緩腸胃不適
醫生診症室 16:35 2022/03/17
不少確診Omicron的患者檢測轉陰性後，仍有咳嗽、痰多、腸胃不適等症狀。註冊中醫師彭子芯發現，確診者檢測轉陰性後的不適症狀，主要分為3大類。她列出各類的治療方案，並推介食療，有助患者紓緩及復元。
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彭醫師在其facebook專頁表示，近日曾為過百名確診者治療，發現部份人檢測轉陰性後，仍有一些後遺症狀，例如喉嚨多痰、咳嗽氣促、咽乾口渴、大便稀爛、胃氣胃痛、非常疲倦、記性變差、出紅疹等。
她解釋，身體與病毒「打仗」後，受侵襲的部位受傷，故即使病毒敗退，身體仍未恢復100%功能及元氣。尤其咽喉氣管問題，有可能會演變成慢性咳嗽、咽喉炎、氣管敏感等。總括而言，患者較常出現3類後遺症狀，包括：咳嗽及呼吸道症狀、精神體力下降、腸胃症狀。
咳嗽及呼吸道症狀
1. 痰濕未清
- 症狀：咳嗽多痰、鼻水倒流、鼻咽喉不通
- 治療方案：化痰止咳、收鼻水
- 常用中藥：貝母、杏仁、紫菀、桔梗
- 食療：川貝陳皮淮山瘦肉湯
2.津液受傷
- 症狀：乾咳、咽乾口渴、聲沙
- 治療方案：滋陰潤肺
- 常用中藥：沙參、麥冬、石斛、天花粉
- 食療：百合玉竹雪梨蘋果湯
精神體力下降
- 症狀：疲累、無氣無力、記憶力差、頭暈
- 治療方案：大補元氣、益智醒腦
- 常用中藥：黃芪、人參、白朮、石菖蒲
- 食療：五指毛桃淮山燉雞湯
腸胃症狀
- 症狀：胃口差、胃氣胃脹、大便稀爛
- 治療方案：理氣健脾胃
- 常用中藥：黨參、白朮、茯苓、木香
- 食療：四神排骨湯（淮山、茯苓、蓮子、芡實、薏仁）
內容獲「彭子芯 中醫師」授權轉載
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責任編輯：黃泳欣