【豁免接種】離港醫生售豁免打針證明書每張800元　診所護士及負責人涉串謀偽造文書被捕

▲ 警方檢獲相關證物。

因應第五波疫情嚴峻，政府推出「疫苗通行證」鼓勵市民接種疫苗。警方發現觀塘有診所涉嫌以800元出售「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」。經深入調查後，昨日 (16日) 分別於觀塘及屯門拘捕2名女子，包括涉案診所負責人及診所護士，涉嫌干犯「串謀偽造文書」罪；惟涉案醫生不在港，警方正作出追緝。

將軍澳警區助理指揮官 (刑事) 警司曾俊傑表示，警方接獲情報，指有醫生在沒有診症及檢視病歷下出售「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，人員先透過通訊軟件接觸到一名姓陳的醫生，表明自己無健康問題、只是希望得到豁免證明不用接種疫苗，獲醫生同意後，指示到觀塘一間診所領取證明。

將軍澳警區重案組第一隊主管高級督察蘇子淵交代案情指，警員喬裝成求診者到診所，診所只有護士在場，當喬裝警員付款後，護士便向其發出一張附有醫生名字及簽處的證明書，全程未有與醫生見面診症及檢視病歷。警員隨即表明身份，拘捕該名28歲女護士，又在診所內檢獲30封同類證明書、相關付款紀錄、2個醫生印章、電腦及手機等；警方又在屯門拘捕一名69歲診所女負責人。

蘇子淵續稱，自政府公布推出疫苗通行證後，該診所自2月已簽發出數百張豁免證明書，根據調查涉案陳姓醫生自去年6月已離港，但診所一直保持營業，平日會以視像方式向病人診症，相信他簽發相關證明書時並不在港，只要有人要求便會發出。警方亦會將相關資料轉介醫委會，以便跟進是否有操守問題。

警方指，如意圖協助他人逃避接種疫苗，令政府等接納該豁免證明為真確，已涉嫌干犯「串謀偽造文書」罪；而使用的市民亦涉違反「行使虛假文書」罪，一經定罪最高可被判監14年。

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記者：蘇文軒