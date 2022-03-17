【鼠患問題】大埔家品店驚現老鼠屍堆滿蒼蠅　網民：唔敢去買嘢

▲ （大埔 TAI PO fb圖片）

本港第五波疫情持續，環境衛生備受關注。有網民今日（17日）表示，有家品店的貨架上發現老鼠屍體，令他甚為驚訝。

有網民在Facebook群組「大埔 TAI PO」上載圖片，圖片中顯示一間連鎖家品店放置沐浴露附近的貨架上發現老鼠屍體，且旁邊有不少蒼蠅屍體。

不少網民紛紛留言指，

大元街市出名鼠患嚴重

超級恐怖即刻唔敢去買嘢

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記者：余思嵐