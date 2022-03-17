【健康減肥】屬肥胖體質許瑋甯減去10公斤　靠「66飲食法」輕易修身體重不反彈

▲ 許瑋甯如何減10公斤？

37歲台灣女星許瑋甯是不少人心目中的女神，作為女神當然要時刻保持最佳狀態，不過許瑋甯曾透露自己屬易胖體質，平時除靠做重訓及普拉提等運動瘦身外，還要透過用「66飲食法」，更成功憑此減去10公斤兼不復胖。

許瑋甯又分享稱，減肥要有正確的心態，有快樂的心情才會有毅力持續瘦身。

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「66飲食法」是甚麼？

這套「66飲食法」，第1個「6」代表只吃6分飽的原則，許瑋甯指平時很少吃炸物、甜品，但其他食物幾乎都不忌口，並秉持每餐準時吃及只吃6分飽，將食量維持在足夠便可，避免將胃容量撐大。

第2個「6」則代表晚上6點後不吃東西，許瑋甯表示瘦身真的要有很大的毅力，為了瘦身，曾持續兩年不吃晚餐，成功減重後才改成晚上6點以後不吃東西。她又稱在瘦身期間，會選擇與朋友相約在早上或下午時段，避免不小心就打破瘦身原則。

其實「66飲食法」與168斷食法的原理很相似，都是藉由拉長夜間空腹時間。有營養師表示斷食時，身體會進入「分解模式」，也讓平常大魚大肉的外食習慣能有休息的時間、不再增加腸胃負擔，空腹的時間長、更有利脂肪燃燒。

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3點飲食方法要留意

但這種飲食方法都有3點要留意，分別是不碰加工食品、油炸物、冰冷飲料，以上這些食物不只熱量高、含鈉量高、糖份高及油脂也偏高，都是造成肥胖原因。

若果真的肚餓則可多喝水或飲用黑咖啡，而且亦可吃飽足感高的水果，如蘋果、火龍果，或是吃一碟菜也可，皆因蔬菜熱量低且富含膳食纖維，可避免飢餓感。

4種人不可亂試

另外，「66飲食法」亦非人人適合，有4種人就千萬不可亂試，當中包括高血糖或糖尿病患者、懷孕或哺乳媽媽、 飲食失調疾病者以及青少年或成長中孩童，故大家應要看清楚那一種減肥方法適合自己，千萬不要亂試。