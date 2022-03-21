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【抗疫飲食】維他命D具調節免疫系統功效 營養師推介4款食物增強抵抗力

保健美顏 10:49 2022/03/21

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新冠肺炎繼續肆虐，確診個案數字未見向下趨勢。這陣子，我繼續留在家工作，與減肥戰友綫上會面跟進飲食情況。

客人Emily跟我透露，面對嚴峻疫情，她每天被迫留在家，既無聊又憂心，便開始研究各種食療。她問︰「昨天我看到一篇文章，談及維他命D有效預防新冠肺炎，那我要買維他命D補充品嗎？」

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「的確愈來愈多研究發現，維他命D與預防新冠肺炎很有關連，相信是由於維他命D具有調節免疫系統、減少促炎細胞因子數量、抗氧化和抗纖維化的作用，從而幫助患者痊癒，甚至有助預防病毒。但相關研究屬只初步階段，未有指引說明每天建議攝取量以達致此效果。」我說。

「能夠減少發炎，應該可以防病，那如何可以吸收多點維他命D？」Emily問。

深海魚、雞蛋、奶製品等都含有豐富的維他命D。（iStock圖片）

我續說︰「與其購買補充品，不如考慮從天然途徑吸收吧！我們可從陽光中攝取到維他命D，每天在溫和的陽光底下曬10至15分鐘便足夠！」

Emily說︰「現在每天被迫困在家……啊！我家西斜，每日都『夕陽無限好』，我應該有足夠的維他命D了！」

我笑說︰「如果在室內隔着玻璃曬太陽，就只會曬黑和出斑，並不能吸收維他命D呢！」

「不少食物亦含有很豐富維他命D，例如深海魚、雞蛋、奶製品，或是加入了維他命D的早餐穀物片和植物奶，也是不錯的選擇。」我再補充說。

說時遲那時快，Emily已經掛掉電話，急不及待到網上搶購食物。

全文刊登《經濟日報》，原題是：「維他命D可防新冠病毒？

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撰文 : 盧綺欣

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