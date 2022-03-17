【朋友請聽好】楊丞琳李榮浩疫下分居逾300天　只靠2次視訊互相理解維繫感情

▲ 楊丞琳李榮浩疫下分居，但感情仍然甜蜜。

新冠肺炎令很多婚姻或情侶都被迫分開兩地，連台灣女星楊丞琳和內地歌手李榮浩都不例外，兩人2019年結婚，但婚後不久疫情就爆發，兩夫妻為事業聚少離多，在台灣、大陸分居逾300多天，不過兩人感情沒有因此而有變，依舊維持甜蜜。

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近日李榮浩在內地的節目《朋友請聽好》中講起與楊丞琳的中台婚姻，自爆兩人300多天中只打過2次視訊，而其中一次還是因為楊丞琳去探望共同朋友的兒子才視訊，其他時間都只靠語音、訊息聯繫，不過雙方感情依舊甜蜜，兩人的夫妻相處之道就要靠互相理解。



李榮浩分享婚姻相處模式時說：



兩人在一起，沒有好沒有壞，我覺得就是適合比較重要。

李榮浩分享就算沒有視訊，但他們還是會一直透過語音或是文字保持聯絡，雖然這樣的相處模式在別人眼裡可能有些特別，但他也坦然表示這就是夫妻倆最舒服的相處方法



她很理解，我也很理解她



連節目中的嘉賓井柏然都說：「他們倆在一起的時候膩而清澈，我時常會覺得『我也想戀愛』，就那種感覺。」



事實上，過去楊丞琳受訪時就提到他們不像其他遠距離夫妻或情侶經常視訊，連對方變胖變瘦都不曉得，但她也直言維持遠距離感情的重點就是心智要「夠成熟」，懂得理解對方，感情才能長久。



而兩人「分居」期間，楊丞琳在台灣工作，有時間就做運動或與朋友相聚，而李榮浩也在內地發展事業，雖然夫妻分隔兩地，但不時會隔空放閃。2020年11月楊丞琳在台北開了一場演唱會，而老公不能在身邊，卻時刻關心着她的大小事。當時楊丞琳不慎跌落舞台，李榮浩也是第一個在微博上更新現況，他說：



為了這次的演唱會，有幾度我覺得她已經瘋了，她幾次練舞練到手臂關節腰關節發發炎，不吃藥手抬不起來，剛一直和現場連線著，得知她摔下台除了擔心之外還有一些生氣。不過大家不用擔心，幸虧有人接住她只是皮外傷。

而每年楊丞琳生日，李榮浩都是準時12點發文為另一半慶生，難怪兩人感情能夠超越距離。

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責任編輯:陳麗薇