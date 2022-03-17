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【熊抱青春記】小熊貓現身香港　爬上大廈頂萌爆大叫：救命呀！

娛樂 14:31 2022/03/17

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在Disney+上架的動畫電影《熊抱青春記》（Turning Red），口碑不俗，在昨日（3月16日）電影公司在社交平台上載一張片中巨型版小貓熊爬到中環廣場樓頂抱著避雷針的照片。

相中小貓熊神情恐慌並大叫「救命呀！」，龐大的身軀把樓頂拉彎，準備跌入灣仔鬧市之中。

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原來此照片是張合成照，由為人知曉的攝影師兼平面設計師Tommy Fung修圖而成，並在「SurrealHK」IG帳戶上貼出。

「SurrealHK」一直以P圖形式呈現超現實香港，今次Tommy運用《熊抱青春記》其中一幕劇照，將巨型熊貓美美合成到廣場樓頂，既天馬行空又毫無遺和感，就如美美真的登陸香港一樣。

《熊抱青春記》受歡迎

照片上載後，不少網民留言「好得意啊!」、「It is in HK now」」牠在香港）、「this movie is the best thing happened in 2022」(這套電影是2022年發生過最好的事)、「Ming: I’m coming MeiMei!」（媽媽：美美我現在過來！)等。

自《熊抱青春記》上線，不時在社交平台上看到美美的蹤影，除劇情討論劇情，也有不同的畫作和手工等，深受大人小孩歡迎。

撰文 : TOPick柴犬出動

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