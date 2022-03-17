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【食物安全】德國巴伐利亞州巴特基辛根爆H5N1禽流感　食安中心暫停該地進口禽類產品

社會 14:36 2022/03/17

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（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（17日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指德國巴伐利亞州巴特基辛根區爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停該地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心指，根據政府統計處的資料，本港去年從德國進口約四百七十公噸冷藏禽肉及約一百零六萬隻禽蛋。已就事件聯絡德國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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責任編輯：余思嵐

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