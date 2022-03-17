  • 27°C
香港時間 : 2022317日 (週四) 15:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】新世界推防疫物資捐贈配對平台　首階段共34間受助機構

社會 14:38 2022/03/17

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

新世界推出大型捐贈配對網上平台「Share for Good愛互送」。（新世界提供）

新世界今（17日）宣布，推出捐贈配對網上平台「Share for Good愛互送」，助配對捐助者和受助人，令抗疫物資用得其所；首階段會與逾30間非牟利機構及社企合作，並由即時送貨平台Lalamove提供物流支援。

「Share for Good愛互送」首階段與34間非牟利機構及社企合作，包括兒童癌病基金、香港社區組織協會、新家園協會、九龍樂善堂及仁濟醫院等，服務對象涵蓋低收入家庭、劏房戶、獨居長者、癌病兒童、智障及傷健人士等。參與的非牟利機構及社企向服務對象了解需支援的抗疫用品後，已整理出13項最為殷切的物資清單，當中包括快速檢測包、血氧計、數據卡、超巿現金券、快餐店現金券、防護面罩及退熱貼等；當網上平台配對到捐助者後，會由各機構將物資分發有需要人士。

平台設有網站及手機應用程式，亦開放予全港市民、團體和私人機構登記成捐助者。已登記的捐助者可瀏覽物資清單或各非牟利機構的物資需要，然後選擇直接捐贈物資，或捐款後由平台代購。如選擇直接捐贈物資給指定的非牟利機構或社企，確認所有選項後，捐助者將與受惠機構透過平台直接溝通，商討物資詳情及運送安排。

至於選擇捐款，則會由仁濟醫院統籌代購及派發服務，捐贈者只需輸入捐贈金額及選擇欲將捐款變成什麼物質，以及欲捐贈的機構或社企，仁濟醫院將代購指定物資，並分發給受助機構再送到受助者手上，過程百份百遵從捐助者意願。若捐助者並無特定捐助對象，「愛互送」平台及仁濟醫院將因應各非牟利機構的緩急需要，統籌及配對運送物資。

平台及仁濟醫院不會收取任何人行政費，而物流的指出亦將由新世界、平台及Lalamove共同負擔。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰

相關文章

【對抗惡菌】港大揭抗菌古藥硝酸銀可對抗耐藥細菌　有助緩解皮膚壞死和減少細菌量
今日 13:53
【對抗惡菌】港大揭抗菌古藥硝酸銀可對抗耐藥細菌　有助緩解皮膚壞死和減少細菌量
【鼠患問題】大埔家品店驚現老鼠屍堆滿蒼蠅　網民：唔敢去買嘢
今日 14:28
【鼠患問題】大埔家品店驚現老鼠屍堆滿蒼蠅　網民：唔敢去買嘢
【食物安全】德國巴伐利亞州巴特基辛根爆H5N1禽流感　食安中心暫停該地進口禽類產品
今日 14:36
【食物安全】德國巴伐利亞州巴特基辛根爆H5N1禽流感　食安中心暫停該地進口禽類產品

你可能感興趣

【對抗惡菌】港大揭抗菌古藥硝酸銀可對抗耐藥細菌　有助緩解皮膚壞死和減少細菌量
今日 13:53
【對抗惡菌】港大揭抗菌古藥硝酸銀可對抗耐藥細菌　有助緩解皮膚壞死和減少細菌量
【鼠患問題】大埔家品店驚現老鼠屍堆滿蒼蠅　網民：唔敢去買嘢
今日 14:28
【鼠患問題】大埔家品店驚現老鼠屍堆滿蒼蠅　網民：唔敢去買嘢
【食物安全】德國巴伐利亞州巴特基辛根爆H5N1禽流感　食安中心暫停該地進口禽類產品
今日 14:36
【食物安全】德國巴伐利亞州巴特基辛根爆H5N1禽流感　食安中心暫停該地進口禽類產品
Lalamove 疫情 仁濟醫院 新世界

最高瀏覽

【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
12:09 2022/03/13
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
【快速檢測呈報】市民誤解檢測結果　衞生署：有一條模糊線未必是陽性
17:07 2022/03/16
【快速檢測呈報】市民誤解檢測結果　衞生署：有一條模糊線未必是陽性
【面授課堂】林鄭月娥指學生長期網課不理想　目標復活節假期後恢復面授課
12:12 2022/03/16
【面授課堂】林鄭月娥指學生長期網課不理想　目標復活節假期後恢復面授課