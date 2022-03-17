【第五波疫情】新世界推防疫物資捐贈配對平台　首階段共34間受助機構

▲ 新世界推出大型捐贈配對網上平台「Share for Good愛互送」。（新世界提供）

新世界今（17日）宣布，推出捐贈配對網上平台「Share for Good愛互送」，助配對捐助者和受助人，令抗疫物資用得其所；首階段會與逾30間非牟利機構及社企合作，並由即時送貨平台Lalamove提供物流支援。

「Share for Good愛互送」首階段與34間非牟利機構及社企合作，包括兒童癌病基金、香港社區組織協會、新家園協會、九龍樂善堂及仁濟醫院等，服務對象涵蓋低收入家庭、劏房戶、獨居長者、癌病兒童、智障及傷健人士等。參與的非牟利機構及社企向服務對象了解需支援的抗疫用品後，已整理出13項最為殷切的物資清單，當中包括快速檢測包、血氧計、數據卡、超巿現金券、快餐店現金券、防護面罩及退熱貼等；當網上平台配對到捐助者後，會由各機構將物資分發有需要人士。

平台設有網站及手機應用程式，亦開放予全港市民、團體和私人機構登記成捐助者。已登記的捐助者可瀏覽物資清單或各非牟利機構的物資需要，然後選擇直接捐贈物資，或捐款後由平台代購。如選擇直接捐贈物資給指定的非牟利機構或社企，確認所有選項後，捐助者將與受惠機構透過平台直接溝通，商討物資詳情及運送安排。

至於選擇捐款，則會由仁濟醫院統籌代購及派發服務，捐贈者只需輸入捐贈金額及選擇欲將捐款變成什麼物質，以及欲捐贈的機構或社企，仁濟醫院將代購指定物資，並分發給受助機構再送到受助者手上，過程百份百遵從捐助者意願。若捐助者並無特定捐助對象，「愛互送」平台及仁濟醫院將因應各非牟利機構的緩急需要，統籌及配對運送物資。

平台及仁濟醫院不會收取任何人行政費，而物流的指出亦將由新世界、平台及Lalamove共同負擔。

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責任編輯：黃小冰