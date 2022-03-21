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【抗疫食譜】女友確診暖男求教營養開胃美食 營養師黃凱詩教白汁蘑菇意粉新手零難度【內附食譜】

保健美顏 10:53 2022/03/21

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營養師黃凱詩指出，對於一個患有咽喉痛及胃口差的人，一些有汁醬的食物，較易引起食慾。

疫情之下，被迫處男下廚，戰友Tony問︰「女友確診，喉嚨劇痛，胃口欠奉，有沒有些簡單食譜介紹，待我可以煮給她。」

我問︰「她平日愛吃甚麼？」

他說︰「她很喜歡吃意大利粉。但是，我真的不懂怎樣煮，平日只會煮即食麵，最多煎隻荷包蛋。」

我稱讚他︰「已經很好了，煎荷包蛋並非一件簡單的事。白汁蘑菇意粉，她愛嗎？」

他說︰ 「不僅她喜歡，白汁意粉也是我的摯愛，不過，做白汁？我怕我不行。」

「在這個非常時期，用罐頭湯做汁，新手也可以做出美味佳餚。對於一個患有咽喉痛及胃口差的人，一些有汁醬的食物，較易引起食慾，所以，我建議你買天使麵，這種意粉較幼和軟身，掛汁的能力較高。另外，當然需要罐頭忌廉蘑菇湯，普通約300克的便行，可以的話，買新鮮雞柳和蘑菇，如果不想處理新鮮肉，也可以買現時很流行的即食雞胸。」我詳細解釋。

營養師黃凱詩表示，在這個非常時期，用罐頭湯做汁，新手也可以做出美味佳餚。（iStock圖片）

他問︰「忌廉蘑菇湯，我減肥中也可？」

我答︰「需調教下分量，是可以的。首先用一茶匙油起鑊，加10隻切片蘑菇，用黑胡椒調味，變軟身後，加入三分之一罐忌廉湯，放約50毫升水開稀，煮滾後，用手撕的方法加入100克即食雞胸，最後，放入意粉便行。全程不用加鹽，因為罐頭湯的鈉質已經很高，你們沒有高血壓，間中吃是可以的。」

他再弱弱一問︰「意粉是一條條乾身的放入忌廉湯嗎？」

我笑說︰「噢！忘記你是新手，我應該說清楚一點，天使麵需要先灼約5分鐘的。」

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）

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