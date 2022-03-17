【童樂居虐兒案】警方再拘捕6名女職員　涉及40名兒童受虐

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香港保護兒童會轄下「童樂居」自去年平安夜爆出兒童受虐案，早前已有26名職員被警方落案起訴。警方今日（17日）表示，在本月15及16日於旺角再拘捕多6名院舍女職員，年齡介乎27至59歲，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略。當中一名被捕女子被控一項「對所看管兒童或少年人襲擊」罪，案件已於今日上午在九龍城裁判法院提堂。



其餘5名被捕女子，則涉嫌對事件視若無睹被捕，全部獲准保釋候查，須於4月下旬向警方報到。警方指，已完成翻看超過6萬小時的閉路電視影片，一共就此案拘捕32人，不排除將會再有拘捕行動。案件現時總共涉及40名兒童懷疑受虐。

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責任編輯：余思嵐