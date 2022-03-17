【滑雪女神】谷愛凌練拳教練為「成家班」弟子　成龍秘密培訓進軍影壇做打女？

▲ 谷愛凌疑被成龍秘密培訓進軍影圈做打女。

18歲中美混血兒、「自由式滑雪女神」谷愛凌在今屆北京冬奧勇奪2金1銀的亮麗成績，私下一舉一動備受關注。現仍在北京的她近日化身小遊客到故宮參觀，期間獲不少途人野生捕獲，熱度猶如遇見大明星一樣。

昨日（3月16日）她在IG限時動態分享練拳的影片，其後再晒出與武打巨星成龍合照，隨即令網民揣測谷愛凌是否密謀進軍影圈做武打女星。

影片中谷愛凌穿上sports bra，晒出結實的腹肌，健康體態的線條表露無遺。她戴上拳套在教練指導下出拳，動作絕對有板有眼。

【體壇尖子】谷愛凌積極推動全民健身 推介滑雪以外兩種運動

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【體壇尖子】高學歷單親媽栽培成學霸入史丹福 谷愛凌住萬呎豪宅花園打欖球練體能

谷愛凌晒成龍合照

原來陪谷愛凌練拳的教練，為成龍電影拍攝動作團隊「成家班」的成員。作為女神的谷愛凌更化身小粉絲向成龍集郵，合照時她豎起拇指，而成龍則指住她，兩人甚有默契。難怪大批網民紛紛揣測谷愛凌是否有意踩入動作電影界。

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有意入行

谷愛凌早前與易烊千璽為北京冬奧拍攝宣傳片，導演丁晟問她有否考慮進演藝圈時，她不諱言表示大感興趣。在旁邊的工作人員笑指丁導要排隊:「你要排成龍大哥的後面。」似乎成龍早已看中谷愛凌，有意捧她為新一代武打女星。

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