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【第五波疫情】洪水橋社區隔離設施今啟用　李家超：部分用作長者暫託中心料4月營運

社會 15:20 2022/03/17

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（政務司司長巡視在洪水橋興建的社區隔離設施短片截圖）

政務司司長辦公室今日（17日）表示，李家超上午視察元朗洪水橋近雞伯嶺路視察接收第五個由中央援建的社區隔離設施。
 
洪水橋設施的使用將分兩部分，分別用作一般社區隔離設施及長者暫託中心。用作社區隔離設施的部分，將提供約550間房間及約1600張應急隔離床位。用作長者暫託中心的部分佔土地面積約三分之一，由經打通四至六個組合房的大房間組成，共有25個大房間，每房設置七張或12張床，預計提供200多張床位。
 
李家超於座談會後先視察一般隔離房間，並聽取承建商中建集團人員介紹項目特點及施工挑戰。其後繼續視察將用作長者暫託中心的大房間及相關設備。中心將由社會福利署負責營運。透過醫管局轉介，中心可以接收確診但症狀輕微的長者，以及經醫管局評估後確認為正在康復並適合出院的長者。
 
李家超稱，洪水橋長者暫託中心的土地前身設有上蓋，建築工程保留了上蓋，令長者暫託中心不需在日曬雨淋下運作。另外，大房間的設計參考了醫院大房的開放式設計，同時容納七張或12張床，可以方便照顧員近距離看顧多位需要照顧的長者，將在社署安排下，在4月投入服務。
 
李家超又指，連同青衣、新田、港珠澳大橋香港口岸人工島及粉嶺設施，中央援建的五個設施提供的房間已超過3000間，床位數目亦已超過10000張。
 

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責任編輯：余思嵐

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