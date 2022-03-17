【第五波疫情】傑出青年協會錄製勵志歌曲「憑著愛」　感激每一位參與抗疫人士

▲ 主席陳建強透露，本會近日亦有到訪方艙醫院，送贈支援及生活物品，提供實際的支持，期望能夠發放愛心和動力，燃點希望，為抗疫作出貢獻。（歌曲MV截圖）

香港仍未走出第5波疫情陰霾，多名傑出青年協會執委會成員和歷屆主席，錄製勵志歌曲「憑著愛」，衷心感激每一位參與抗疫的香港及內地醫護人員、紀律部隊、工作人員及義工，又呼籲香港市民團結一致，齊心面對疫情的艱巨挑戰。

項目總監由主席陳建強擔任，傑青關心妍和梁建楓擔任音樂總監，伍卓賢擔任音樂監製。陳建強表示：「為了代表傑青們上下一心，由全體執委會成員牽頭帶動，邀請歷屆前主席代表不同年齡和階層，不同行業及不同背景的傑青參與，各自在不同地點、有限時間和安全的空間下錄製。」

▲ 傑青關心妍擔任是次歌曲的音樂總監。（歌曲MV截圖）

另外，該會近日亦實地到訪青衣方艙醫院，了解現時巿民的實際需要。本身是醫生的常務副主席梁冬陽表示：「我們會發起傑青醫生在不同的社交平台分享醫療資訊，提供情緒支援。而本會早前建立的『抗疫支援熱線』，會繼續為有需要人士提供抗疫及醫療資訊。」

同為醫生的陳建強補充指：「本會日內亦會再到訪方艙醫院，送贈支援及生活物品，提供實際的支持，期望能夠發放愛心和動力，燃點希望，為抗疫作出貢獻。」

參與錄製今次歌曲的，亦包括執委會多名成員，包括梁冬陽、鄧智傑、王嘉恩、周志堅、莊淑貞、鄺海翔、李浩然、周世傑、陳柏熹、徐汶緯等；以及多名前主席，例如楊孝華、林鉅津、徐尉玲、劉秀成、葉恩明、容永祺等。

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責任編輯：胡偉明