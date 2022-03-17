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【第五波疫情】恒生銀行5間分行員工確診　今起暫停服務【不斷更新】

社會 15:13 2022/03/17

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恒生銀行5間分行員工確診。（資料圖片）

第五波疫情持續，各行各業服務因有員工確診，而需要暫停營業。

恒生銀行今日（17日）表示，因應員工確診，九龍城分行、慈雲山分行、跑馬地優越理財中心 （景光街）、美孚新邨（蘭秀道）-分行及優越理財中心及牛頭角分行，由今天起暫停服務，直至另行通知。九龍城分行、慈雲山分行相關員工最後上班日期為3月15日，其餘分行相關員工最後上班日期為3月16日。

銀行表示，會為相關員工提供適切的支援及協助，同時為審慎起見亦已安排在上述分行進行深層清潔及消毒。上述分行全部員工會被安排接受檢測，並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。

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記者：黃穎津

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