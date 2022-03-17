【死亡個案】單日再多202人死亡　包括兩人年僅20餘歲均有長期病患

▲ （湯致遠攝）

本港第五波疫情持續，今波疫情有逾98萬宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今（17日）指出，今再多289宗死亡個案，其中202人在昨日離世，其他為較早前個案。

衞生防護中心分析今波死亡個案，4923宗死亡個案中的死亡率為0.5%，死亡個案中，有70%為80歲以上。

至於院舍方面，昨日共收到4宗報告指有院舍職員及院友確診，均涉老人院舍，牽涉98名院友及14名員工。過去兩星期共368間院舍出現感染個案，包括106間殘疾人士院舍及262間安老院舍，共有10,728名院友及2,673名員工染疫。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，現時共有10,522名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫。過去一日再多1112人出院，另有35名病人入院後揭染疫，其同房的40人列緊密接觸者；至今有共18,506名醫護確診新冠肺炎，其中10,152名員工已康復及返回工作崗位。

他續指，過去24小時新增58名病人情況危殆，目前有115人情況嚴重，119名危殆病人於深切治療病房留醫，使用率是87%。死亡個案方面，有202人染疫後於昨日離世，包括120男82女，年齡介乎20歲至104歲，當中有112人來自院舍，有129人無打針、24人已打2針、1人已打3針；當中有185人為60歲以上長者。

昨日有7人為較年輕死者，詳情如下：

20歲病人出生時已有先天性心臟結構問題，一直需要複診，長期血氧量比較低，屬於長期病患者

24歲病人有遺傳性肌肉萎縮問題，有心臟問題及脂肪肝，居殘疾人士院舍，長期需要別人照顧，有長期病

46歲病人有糖尿病、高血壓、有晚期腎衰竭，因洗肚發炎入院後揭染疫

49歲女病人曾打兩劑科興疫苗，第二針是去年8月接種，他在急症室是有呼吸衰竭情況，肺部很花，曾入住深切治療部，在3月14日入住聯合醫院至16日離世，由於病人甚少在公立醫院求醫，故資料不多，當局已將個案交由死因庭跟進，了解是否有其他身體問題

57歲病人本身有腦癇症，血小板低、乙型肝炎帶菌者，居殘疾人士院舍

57歲病人有糖尿病、高血壓、腦癇症、曾中風，血管栓塞情況，居安老院舍，長期行動不便

59歲病人本身有遺傳新陳代謝問題，曾中風，有肺結核問題，需要服藥及長期病患者

此外，由於數據滯後，3月5日至3月15日期間，再有87名病人離世，包括45男42女，年齡介乎40至104歲，其中40歲病人因高處墜下入院，及後揭染疫。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生出席今（17日）疫情記者會。

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責任編輯：郭詩詩