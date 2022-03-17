【失業率】本港失業率急飆至4.5%　15.7萬人失業

▲ 第五波疫情下，失業率上升。（梁偉榮攝）

第五波疫情爆發，政府統計處今日(17日)公布最新一期失業率。經季節性調整2021年12月至2022年2月失業率維升至4.5%，與2021年11月至2022年1月的3.9%升高。就業不足率亦由2021年11月至2022年1月的1.8%升至2.3%。

與上一期比較，在2021年12月至2022年2月期間，差不多所有主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見上升。失業率方面，建造業、零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的升幅。就業不足率方面，上升主要見於零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業。



總就業人數由上一期的367.6萬人，下跌至364.2萬人，減少約3.3萬人。同期的總勞動人口亦由381.1萬人跌至 380萬人，減少約1.1萬人。失業人數（不經季節性調整）由13.5萬人上升至15.79萬人，增加約2.27萬人。同期的就業不足人數亦由6.98萬人上升至8.69萬人，增加約1.71萬人。

▲ 勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片）

羅致光：市場急劇惡化 嚴峻疫情打擊消費相關活動

勞福局局長羅致光指，受本地第五波疫情的影響，勞工市場急劇惡化。經季節性調整的失業率較上一期顯著上升0.6個百分點至4.5%，就業不足率亦上升0.5個百分點至2.3%。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率較上一個三個月期間顯著上升1.4個百分點至6.9%。其中，餐飲服務活動業的失業率急升1.9個百分點至8.1%。同時，建造業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率分別大幅上升1.5和2.9個百分點至6.2%和8.2%。大多數其他行業的失業情況亦惡化。



展望未來，羅致光說，由於嚴峻的本地疫情嚴重打擊與消費相關的活動，並干擾廣泛的經濟活動，勞工市場在短期內將繼續受壓。政府所採取的紓緩措施應能提供一定支援，而勞工市場往後的發展將取決於本地疫情如何演變。因此，社會各界必須齊心合力，支持政府抗疫，令本地疫情盡快受控。政府會繼續密切留意相關情況。



勞工處在二零二一年十二月至二零二二年二月平均每月錄得75,141個來自私營機構的空缺，按年上升57.4%，較上一期的平均數字則下降22.5%。求職人士可使用勞工處的網上平台（如「互動就業服務」網站）獲取這些空缺資訊。



【TOPick診症室】疫下家中「困獸鬥」易傷感情 心理學家教4招減低家人衝突

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍