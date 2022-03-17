【疫下支援】中⼤校友慈善基⾦推五項網上活動　助學童家長減壓有需要家庭可申請資助

▲ 中⼤校友慈善基⾦推五項網上活動，助學童家長減壓有需要家庭可申請資助。（資料圖片）

在疫情影響下的艱難時間，中大校友慈善基金聯同10家機構 ，暑假透過多元化的網上活動，為小朋友、年青人及家長紓壓，及促進他們的情緒健康。

香港中⽂⼤學校友慈善基⾦推出「MindCare 同你⼼．網上抗疫⼼理⽀援計劃」，10個合作的機構將通過線上活動，讓⼩朋友、青年⼈及家⻑參與，渡過這段充滿壓⼒的時間。 計劃以促進參加者⾝⼼健康為主要⽬的，設有五⼤系列的活動：「不⼀樣的暑期班」、 「同你聊天室」、「輔導服務」、「推廣教育活動」及「各⾃精彩活動」，涵蓋⾳樂創作、繪本故事、戲劇教育、靜觀學習、情緒教育、親⼦教育、⼼理評估、⼼理輔導、藝術治療及⾳樂治療等10⼤種類。活動以線上互動⽅式進⾏，預計3個⽉內參加者數⽬⾼達2萬⼈。

計劃中「不⼀樣的暑期班」，以⼀星期五天，每天兩⼩時（上午或下午）的「課堂設 計」為學⽣提供多元化的學習活動。暑期班分幼稚園、初⼩及⾼⼩組別，著重創意和情緒發展；導師透過繪本、戲劇、⾳樂、遊戲等活動，提升孩⼦的⾃我覺察意識、表達能⼒以及應付轉變的韌性。「不⼀樣的暑期班」每星期10⼩時，收費500元；有經濟需要家庭可申請全額資助。

此外，計劃中還設有「推廣教育活動」，讓公眾認識⼼理健康的重要。有興趣⼈⼠可選擇參加由不同協辦單位提供的「各⾃精彩活動」，⼜或者到「同你聊天室」訴苦釋壓。對於需要私密空間和專業幫忙的朋友，則可以參加「輔導服務」，紓緩情緒困擾，當中設有個⼈及⼩組兩種，由⼼理諮詢師或藝術治療師等⼈員提供；有經濟需要家庭可申請全額資助。

「同你⼼」計劃內的節⽬現已開始接受報名，詳情請瀏覽「同你⼼」網站 。

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責任編輯：陳麗娜