【抗疫心得】8歲女兒染疫發燒胃口不佳　營養師媽媽4招飲食7日迅速康復

▲ 營養師Kathy分享抗疫飲食秘訣。

Omicron疫情肆虐，不少小朋友都中招。經常在社交平台分享健康食譜的香港營養師學會認可營養師、「家營營養中心」創辦人吳耀芬（Kathy），早前也切身經歷小女兒染疫。所幸Kathy愛女在媽媽悉心照料下，僅7日就轉為陰性，並無大礙，且沒有傳染到其他家人。Kathy接受TOPick專訪時，親述女兒患病期間，她以營養師角度，助女兒打敗疫情症的經驗，其中白飯、番茄、洋蔥和檸檬鹽水，成為囡囡極速康復的絕招。

Kathy得知8歲小女兒染疫後，坦言第一反應是「非常擔心」，因女兒有頭暈、嘔吐症狀，發燒亦達到39攝氏度，「佢從來冇試過咁唔舒服，而且見到新聞報道，小朋友如果中招，有發燒同嘔，可能有危險。」她建議父母平時在家中一定要常備看門藥物，「可以由兒科醫生取得，也可以自己買備用的退燒藥，包括用於應對較高燒的塞肛門藥，要多一手準備。」

她又分享道，小朋友驗出陽性後，要多詢問徵狀，「喉嚨是否有涸嘅感覺？有冇痕？」也要密切量度體溫，例如血氧儀定時量度，並留意孩子呼吸是否變急促，皮膚、指甲書否變紫，胃口有否變差，「如果氣促，皮膚發紫而又發高燒，就要入院求助，如果只是發燒，用退燒藥降溫即可，除非高燒不退才需要入院。」

所幸Kathy大女兒並無被感染，全因細女染疫前，一家人也早已「分開食碟頭飯」，於是將交叉感染風險大大降低。

父母憂心可理解 宜鎮定觀察病童徵狀

可憐天下父母心，Kathy表示，完全理解父母在子女染疫後會擔憂、害怕，「驚係好正常，家長同時要鎮定，有條理」。她指，剛發現女兒中招時，她也很擔心，不斷問自己「點解呢件事會發生係我小朋友身上」，但定神後，就馬上按緩急先後順序做，量體溫，觀察病情：

有時候小朋友唔識表達，冷靜觀察好重要，無論如何要同自己講，可以擔心，但唔可以亂。

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身為營養師媽媽，Kathy說，孩子染病後，除了服藥，日常照顧也很重要，「病毒始終要靠免疫力去打，一定要食足夠食物，睡覺要正常。」她指，女兒養病期間，她仍安排女兒早睡早起，「唔好日頭訓，夜晚唔訓，保持早睡早起健康生活習慣，我都會打開佢間房個窗通風，每日換床單被鋪，消毒房間，令房間的病毒量減低。」

此外，女兒也會每日洗頭、洗澡，做好個人清潔，有陽光時，會盡量讓女兒曬太陽，補充維他命D。她有會讓女兒幫忙換枕頭袋、床單，「有啲活動，有玩嘅感覺，否則日日訓床，會冇意志力。作為媽媽都要保持正面心態，告訴小朋友，康復是一個過程，令小朋友都有動力同鬥志，咁先有精神食嘢，保持清潔，走向康復。」

番茄易入口 檸檬鹽水消炎、補充維他命C

而靠日常飲食補充營養更加重要，「唔可以冇胃口就唔食」，Kathy解釋，她也會哄小女兒食，「準備啲佢鍾意食又健康嘅食物，等佢肯食，如果有營養又唔肯食，一路食一路扭計喊，甚至食到嘔，幾有營養都冇用。」Kathy的烹調秘訣，則是盡量製作濕潤、易入口，且比較有味道的食物給女兒：

例如意粉可以煮到軟身啲，撈番茄肉碎，酸酸哋，等佢有多啲胃口。

而飲品方面，Kathy提醒如尚未康復，不應給牛奶小孩，「怕會惹痰」，她改以檸檬汁鹽水作為女兒的抗疫期間的日常飲品，

熱水開小小鹽，再倒室溫水溝凍，再落鮮榨檸檬汁，咁就可以避免熱水破壞維他命C，有維他命C可以增強抵抗力，鹽水又可以保持口腔清潔，又有消炎效果，對喉嚨痛有幫助。

無需戒口 洋蔥含蒜素 白飯提供能量

她又特別強調，染病期間，小朋友每一餐都要有飯或充足碳水化合物，營養要多元才容易康復。

飯有好多能量，如果食唔落，可以煮到啲飯冧啲。其他肉類無需戒口，豬、牛、羊、雞，雞蛋我哋都會俾佢食，營養要多元，才容易康復。

番茄煮蛋、蒸水蛋、煎牛扒，洋蔥豬扒等等，都在Kathy女兒的餐單之中，「洋蔥有有蒜素（Allicin），食物得多，可以提供氧化營養素，同時也可抗菌、消炎及維持脂蛋白平衡；番茄可以煮爛啲，容易食啲，而且番茄有酸甜味，係胃口不佳時嘅蔬菜之選。如果要食菜，就可以整菜飯，一樣係容易入口」。

Kathy也會容許女兒「撈汁」吃飯，「因為主要係肉碎同蔬菜，唔會太油膩，小小汁增加胃口都可以。最緊要係食得落嘢，吸收到多種營養，保持能量，均衡飲食，先有抵抗力。」

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記者：莊恭南