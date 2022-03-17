【王力宏離婚】王力宏李靚蕾視像開庭交鋒　Leehom親筆簽名信賀歌迷會周年紀念

台灣天王王力宏與太太李靚蕾的離婚事件由去年12月中爆出，女團BY2的Yumi（孫雨）被捲入其中，被影射與王力宏有超出純友誼的交往。

王力宏、李靚蕾早前在紐約法院的官司涉及贍養費、子女監護權歸屬及探視方式等，今日（3月17日）則於台北法院家事庭「開戰」。

最新影片推介：Anson Lo專訪

二人隔空面談

台北法院家事庭於今日（17日）開庭調解三名子女的監護、探視方式，由於二人現身法院有機會引發騷動，故採取視訊形式，在各自律師陪同下隔空面談。 調解已開展了超過4小時，由上午9時30分舉行至下午近2時，下午3時30分再舉行。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

王力宏賀歌迷會周年

另一邊廂，王力宏的越南粉絲會成立16周年，澳洲、新西蘭粉絲會成立18周年，他送上兩封親筆簽名信答謝粉絲。

在祝賀越南粉絲會的信中提到：「祝OurHome Vietnam 16歲生日快樂！感謝你們的不離不棄，有了你們的陪伴，無論前路多少風雨，我都會迎難而上！讓我無懼風雨，擁有永不言棄的勇氣和堅定！」

▼ 點擊圖片放大 ▲ （取自Instagram）

▲ （取自Instagram） +2