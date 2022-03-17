【新冠疫苗】深水埗地區康健中心下周三起可打復必泰　明起可於網站預約

▲ 深水埗地區康健中心將為市民提供復必泰疫苗接種服務。（陳永康攝）

食物及衞生局今日（17日）公布，深水埗地區康健中心將為市民提供復必泰疫苗接種服務，務求便利市民盡快接種新冠疫苗，進一步提升接種率。

市民明日（18日）上午9時起，可經由2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站預約在3月23日或以後於深水埗地區康健中心接種疫苗。

該服務暫定維持4星期。12歲或以上合資格人士均可透過網上系統，預約接種第一、第二或第三劑復必泰疫苗。深水埗地區康健中心不設「即日籌」安排。該康健中心位於九龍深水埗石硤尾邨美禧樓2樓201A，每日上午9時至下午6時提供服務。

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記者：黃穎津