【發現屍體】20歲女失蹤青衣碼頭海面漂浮　救起後當場證實不治

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青衣貨櫃碼頭發現屍體案，一名女子在海上漂浮，救起後當場證實死亡。

事發在四號貨櫃碼頭對開約兩米海面，警方今日（17日）凌晨12時30分接報，指一名女子懷疑於海上漂浮，消防將該名女子救起，現場被證實死亡，在現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。



該名20歲女子為失蹤人士，本月14日離開其位於深水埗榮昌邨的住所後便告失蹤，其家人翌日向警方報案。

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責任編輯：余思嵐