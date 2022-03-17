【指定診所】 明日起可透過「HA Go」應用程式預約　關愛籌未用盡籲有需要人士預約

▲ 明日起指定診所可透過醫管局應用程式「HA GO」預約。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，現時社區確診人士可以透過預約電話及關愛預約專線，預約23間指定診所，由明日（18日），亦可以透過醫管局應用程式「HA GO」預約診所功能預約指定診所。

劉家獻表示，透過「HA GO」預約診所功能可以查看到指定診所的名額，可以為自己以及其他確診人士預約服務，亦可以隨時查詢或取消預約的診期。市民需要成為醫管局應用程式的會員，目前首階段，預約服務只適用於曾在醫管局登記或使用過醫療服務的人士使用。他指，盡快會在第二階段覆蓋其他社區確診人士。

劉家獻指，醫管局留意到有大量市民透過電話預約指定診所，部分人需要打多次電話到熱綫預約，故此醫管局在「HA GO」推出預約診所功能，他建議市民可善用「HA GO」的功能，他形容預約指定診所功能模式如「買飛睇戲」，又呼籲較年輕，病癥較輕微的市民使用HA Go去預約指定診所，留待長者可以使用關愛專線預約。

【TOPick診症室】疫下家中「困獸鬥」易傷感情 心理學家教4招減低家人衝突

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠