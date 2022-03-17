  • 27°C
香港時間 : 2022317日 (週四) 16:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】今日新增21,650宗確診及陽性個案　單日新增202宗死亡個案【不斷更新】

社會 16:25 2022/03/17

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

第五波疫情嚴峻，確診數字持續破萬。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（17日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。

本港今增21,650宗個案，其中8,628宗經核酸檢測確診，餘下13,022宗經快測陽性呈報平台呈報；包括9宗輸入個案。第五波疫情至今累計逾98萬宗個案。

【16：55】

張竹君表示，雖然今日確診數字有所減少，但不能單靠一日的數字解讀疫情趨勢，要再觀察數日才能說疫情是否回落。

【16：50】

被問及亞博社區治療設施的分工，劉家獻表示，醫管局正使用1、8、9、10、11號場館。其中8至11號場館可收1,000人，現時接受病重需臥床的病人，這些病人需要更多的醫療和照顧的人手；國內援港醫療隊亦已進駐這4個場館。

其餘約5個場館由社署負責。劉家獻指，雖然不了解當中具體運作，但強調這些場館亦有醫生負責。

【16：45】

社區確診者明日起可透過醫管局手機應用程式「HA Go」預約指定診所。詳情即看：【下一頁

【16：40】

張竹君表示，今新增4間院舍出現確診個案，涉4間安老院舍，涉及98名屬院友，餘下14名屬院舍員工。詳情即看：【下一頁

【16：35】

醫管局新增呈報289宗死亡個案，包括202宗昨日死亡個案，其餘87宗為滯後未呈報個案。醫管局至今呈報4,908宗死亡個案，計及15宗非醫管局呈報死亡個案，第五波疫情累計死亡個案達4,923宗。詳情即看：【下一頁

【16：30】

本港今新增8,628宗核酸檢測確診個案，有1,354宗由醫院管理局確診；有1,487宗由公共衛生化驗處確診；其餘5,787由私人化驗所或者其他化驗所確診。

在基因分析方面，於衞生防護中心化驗的1,487宗個案中，沒有L452R的個案，224個樣本為omicron，其餘未知。

【TOPick診症室】疫下家中「困獸鬥」易傷感情 心理學家教4招減低家人衝突

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組

相關文章

【第五波疫情】洪水橋社區隔離設施今啟用　李家超：部分用作長者暫託中心料4月營運
今日 15:20
【第五波疫情】洪水橋社區隔離設施今啟用　李家超：部分用作長者暫託中心料4月營運
【第五波疫情】傑出青年協會錄製勵志歌曲「憑著愛」　感激每一位參與抗疫人士
今日 15:12
【第五波疫情】傑出青年協會錄製勵志歌曲「憑著愛」　感激每一位參與抗疫人士
【第五波疫情】恒生銀行5間分行員工確診　今起暫停服務【不斷更新】
今日 15:13
【第五波疫情】恒生銀行5間分行員工確診　今起暫停服務【不斷更新】

你可能感興趣

【第五波疫情】洪水橋社區隔離設施今啟用　李家超：部分用作長者暫託中心料4月營運
今日 15:20
【第五波疫情】洪水橋社區隔離設施今啟用　李家超：部分用作長者暫託中心料4月營運
【第五波疫情】傑出青年協會錄製勵志歌曲「憑著愛」　感激每一位參與抗疫人士
今日 15:12
【第五波疫情】傑出青年協會錄製勵志歌曲「憑著愛」　感激每一位參與抗疫人士
【第五波疫情】恒生銀行5間分行員工確診　今起暫停服務【不斷更新】
今日 15:13
【第五波疫情】恒生銀行5間分行員工確診　今起暫停服務【不斷更新】
劉家獻 張竹君 疫情 衞生防護中心 衞生署 私家醫院 傳染病

最高瀏覽

【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
12:09 2022/03/13
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
【快速檢測呈報】市民誤解檢測結果　衞生署：有一條模糊線未必是陽性
17:07 2022/03/16
【快速檢測呈報】市民誤解檢測結果　衞生署：有一條模糊線未必是陽性
【面授課堂】林鄭月娥指學生長期網課不理想　目標復活節假期後恢復面授課
12:12 2022/03/16
【面授課堂】林鄭月娥指學生長期網課不理想　目標復活節假期後恢復面授課