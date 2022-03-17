【第五波疫情】核酸檢測確診跌破一萬　張竹君：一日數字不代表疫情回落【不斷更新】

第五波疫情嚴峻，確診數字持續破萬。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（17日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。

本港今增21,650宗個案，其中8,628宗經核酸檢測確診，餘下13,022宗經快測陽性呈報平台呈報；包括9宗輸入個案。第五波疫情至今累計逾98萬宗個案。

【17：50】

劉家獻指，指定診所資源有限，關愛籌的安排是經風險評估，希望高風險人士能及早獲取藥物，醫管局會持續改善安排，不會一成不變。

【17：30】

被問到是否已接種3針疫苗便不會獲處方口服藥，劉家獻曾否接種疫苗只是其中一個考慮，醫生會作風險評估，視乎病人年齡、免疫力、血含氧量、是否有肺炎病徵，以及醫院及藥廠的指引等。詳情即看：【下一頁】

【17：25】

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，如果呈陽性市民在家等候入隔離設施時有問題，可以致電相關熱線；當局也有設「 護訊鈴」 服務，醫護會主動致電一些年紀較大、較年幼或較多病患等人士，了解他們的病情及提供建議。詳情即看：【下一頁】

【17：18】

劉家獻指，深切治療部現時負壓病床的使用率為87%，現時有119名住院病人情況危殆。

【17：12】

劉家獻指，截至3月15日，共有170位自選兼職醫生，和390位自選兼職護士，參與第五波疫情的抗疫工作。劉家獻呼籲，已退組的醫護如有興趣加入抗疫行列，可透過Whatsapp97888960報名參加自選兼職醫護。

【17：08】

對於近日有人出售政府派發的抗疫包，張竹君表示，抗疫包是政府向患者及其家人派發的有需要物資。詳情即看：【下一頁】

【17：05】

有指救護車要半小時才能進入亞博社區治療設施教援，導致延誤治療。劉家獻回應指，不能代消防處回應，又呼籲市民勿濫用救護服務，將服務留給真正有需要的人。

【17：00】

劉家獻表示，內地援港醫療隊在今明兩日起投入服務，相信有助紓緩人手不足問題。

【16：55】

今日經核酸檢測確診個案跌破1萬。張竹君表示，雖然今日確診數字有所減少，但不能單靠一日的數字解讀疫情趨勢，要再觀察數日才能說疫情是否回落。

【16：50】

被問及亞博社區治療設施的分工，劉家獻表示，醫管局正使用1、8、9、10、11號場館。其中8至11號場館可收1,000人，現時接受病重需臥床的病人，這些病人需要更多的醫療和照顧的人手；國內援港醫療隊亦已進駐這4個場館。

其餘約5個場館由社署負責。劉家獻指，雖然不了解當中具體運作，但強調這些場館亦有醫生負責。詳情即看：【下一頁】

【16：45】

社區確診者明日起可透過醫管局手機應用程式「HA Go」預約指定診所。詳情即看：【下一頁】

【16：40】

張竹君表示，今新增4間院舍出現確診個案，涉4間安老院舍，涉及98名屬院友，餘下14名屬院舍員工。詳情即看：【下一頁】

【16：35】

醫管局新增呈報289宗死亡個案，包括202宗昨日死亡個案，其餘87宗為滯後未呈報個案。醫管局至今呈報4,908宗死亡個案，計及15宗非醫管局呈報死亡個案，第五波疫情累計死亡個案達4,923宗。詳情即看：【下一頁】

【16：30】

本港今新增8,628宗核酸檢測確診個案，有1,354宗由醫院管理局確診；有1,487宗由公共衛生化驗處確診；其餘5,787由私人化驗所或者其他化驗所確診。

在基因分析方面，於衞生防護中心化驗的1,487宗個案中，沒有L452R的個案，224個樣本為omicron，其餘未知。

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責任編輯：TOPick港聞組