  • 27°C
香港時間 : 2022317日 (週四) 16:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳門疫情】澳門宣布經珠澳口岸入境人士　明起須持24小時檢測陰性證明

社會 16:09 2022/03/17

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

澳門應變協調中心今日（17日）宣布，因應鄰近地區疫情，自明（18）日凌晨零時起，經珠澳口岸入境的人士，須持採樣日後24小時內核酸檢測陰性證明。未持有上述證明的非澳門居民可被拒絕入境，澳門居民則須立即接受檢測；而離境人士維持須出示7天內核酸檢測陰性結果證明的要求。

應變協調中心強調，會與珠海保持密切溝通，持續觀察和評估疫情情況，以盡快恢復從珠海經珠澳口岸到澳門的人士持48小時內有效核酸檢測陰性結果證明的通關措施。

【TOPick診症室】疫下家中「困獸鬥」易傷感情 心理學家教4招減低家人衝突

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【鼠患問題】大埔家品店驚現老鼠屍堆滿蒼蠅　網民：唔敢去買嘢
今日 14:28
【鼠患問題】大埔家品店驚現老鼠屍堆滿蒼蠅　網民：唔敢去買嘢
【童樂居虐兒案】警方再拘捕6名女職員　涉及40名兒童受虐
今日 14:45
【童樂居虐兒案】警方再拘捕6名女職員　涉及40名兒童受虐
【第五波疫情】洪水橋社區隔離設施今啟用　李家超：部分用作長者暫託中心料4月營運
今日 15:20
【第五波疫情】洪水橋社區隔離設施今啟用　李家超：部分用作長者暫託中心料4月營運
【發現屍體】20歲女失蹤青衣碼頭海面漂浮　救起後當場證實不治
今日 15:49
【發現屍體】20歲女失蹤青衣碼頭海面漂浮　救起後當場證實不治

你可能感興趣

【鼠患問題】大埔家品店驚現老鼠屍堆滿蒼蠅　網民：唔敢去買嘢
今日 14:28
【鼠患問題】大埔家品店驚現老鼠屍堆滿蒼蠅　網民：唔敢去買嘢
【童樂居虐兒案】警方再拘捕6名女職員　涉及40名兒童受虐
今日 14:45
【童樂居虐兒案】警方再拘捕6名女職員　涉及40名兒童受虐
【第五波疫情】洪水橋社區隔離設施今啟用　李家超：部分用作長者暫託中心料4月營運
今日 15:20
【第五波疫情】洪水橋社區隔離設施今啟用　李家超：部分用作長者暫託中心料4月營運
出入境管制 疫情 澳門 珠海 香港經濟日報 香港

最高瀏覽

【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
12:09 2022/03/13
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
【快速檢測呈報】市民誤解檢測結果　衞生署：有一條模糊線未必是陽性
17:07 2022/03/16
【快速檢測呈報】市民誤解檢測結果　衞生署：有一條模糊線未必是陽性
【面授課堂】林鄭月娥指學生長期網課不理想　目標復活節假期後恢復面授課
12:12 2022/03/16
【面授課堂】林鄭月娥指學生長期網課不理想　目標復活節假期後恢復面授課