【澳門疫情】澳門宣布經珠澳口岸入境人士　明起須持24小時檢測陰性證明

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澳門應變協調中心今日（17日）宣布，因應鄰近地區疫情，自明（18）日凌晨零時起，經珠澳口岸入境的人士，須持採樣日後24小時內核酸檢測陰性證明。未持有上述證明的非澳門居民可被拒絕入境，澳門居民則須立即接受檢測；而離境人士維持須出示7天內核酸檢測陰性結果證明的要求。

應變協調中心強調，會與珠海保持密切溝通，持續觀察和評估疫情情況，以盡快恢復從珠海經珠澳口岸到澳門的人士持48小時內有效核酸檢測陰性結果證明的通關措施。

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責任編輯：余思嵐