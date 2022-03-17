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【同心抗疫】聶德權：公務員全民皆兵　抹殺付出絕不公平亦無助團結

政治 16:10 2022/03/17

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聶德權稱，會調動一切可調動的人力資源，盡全力遏制疫情。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權今在社交平台，以「公務員全民皆兵 積極投入抗疫」為題撰文，強調絕大部分公務員積極、盡忠職守、不分晝夜地投入抗疫工作。

聶德權稱，注意到近日有輿論質疑公務員抗疫態度消極，沒有當成真正的抗疫戰去打，沒有迎難而上的擔當及決心。他指，明白外界對政府應對第五波疫情的表現感到失望，提出很多的批評，會虛心接受、努力改進；「但若就此抹殺克盡己職、敢於承擔的公務員的付出，是絕不公平，亦無助在這艱難時刻團結整個社會，同心抗疫。」

聶德權續指，早已表明會檢視現有制度，讓公務員的整體表現能配合社會的需求，回應市民的訴求，除了能者居之，責任感也是考核之一，絕不容許尸位素餐。他指出，面對當前疫情挑戰，無論公務員本身的職責，是否與抗疫有關，都須隨時配合部門調動積極投入抗疫，政府一定會調動一切可調動的人力和資源，採取一切必要的措施，盡全力遏制疫情。

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記者：林曉君

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