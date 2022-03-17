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【星二代】徐菁遙長女跟黃浩十足餅印　Suki豪宅開派對為女兒慶祝12歲生日

育兒經 16:47 2022/03/17

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徐菁遙為長女慶生。

Suki徐菁遙（前名徐淑敏）於2009年閃嫁商人黃浩，婚後夫妻恩愛，誕下3名女兒兼淡出幕前，Suki亦退出娛圈專心相夫教女。

而靚媽Suki不時於社交平台上分享親子日常，轉眼間大女黃心瑤（Vianna）已12歲，日前她於IG分享跟愛女慶生的相片，只見長得亭亭玉立的Vianna跟父親王浩如餅印一般，而靚媽徐菁遙愈來愈年輕，網民話跟女兒十足兩姊妹。

【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛

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廿四孝媽咪

從徐菁遙分享的照片所見，大女黃心遙身穿白色露肩裙，留著一把長長的秀髮，剛踏入12歲的她就充滿少女味。

而Suki這位廿四孝媽咪為了愛女的慶生派對，以彩色汽球將客廳佈置一番，雖然大女黃心遙的舉止似足媽咪，不過樣貌就跟爸爸黃浩十足餅印一樣，難怪有網民留言：「老公做乜帶假髪。」

其實二女黃心柔和細女黃沁誼跟爸爸也很相像，看來黃浩的基因十分強大。

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住4千呎豪宅

至於身穿吊帶背心襯長裙的Suki，輕露纖腰的她身型甚弗，皮膚亦十分白滑，難怪網民指她跟大女似姊妹。

2016年徐菁遙一家五口跟奶奶和姑奶一家搬入大埔比華利山的4千呎豪宅，TOPick過去曾訪徐菁遙的大屋，其大埔豪宅共有4層連天台，配合Suki一家七口的需要，各具特色。

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【凍齡靚媽】35歲Suki少女味濃　三女之母徐菁遙靠半斷食修身【多圖】

徐菁遙的主人房設於4樓，奶奶、姑奶以及女兒們的房間在3樓。2樓為飯廳、1樓即為客廳，另外屋內設有私人Spa房，內有按摩池，足不出戶也可以做Spa。

而天台的花園則是Suki「小農莊」，她閒時會自己種植蔬果。

撰文 : TOPick柴犬出動

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