【親子手作】A-1 Bakery 網店限定手作蛋糕套裝　$148在家親子製作獨一無二手作蛋糕

▲ Youtuber禧之小廚分享A-1 Bakery最新推出的手作蛋糕套裝。（影片截圖）

疫情下，不少父母與子女都困在家中，究竟可以有什麼「搞作」？近日一名小男生於社交平台分享A-1 Bakery網店限定的手作蛋糕套裝，父母不用額外買材料及工具就可以與子女一起做手作！

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11歲小男生Jonathan喜歡在網上分享生活及入廚記事，近日他於Youtube頻道「禧之小廚」分享A-1 Bakery近推出的手作蛋糕套裝，當中包括說明書、三層海綿蛋糕、唧袋連唧咀，朱古力牌連筆，三角刮刀、朱古力釘、綿花糖、迷利oreo、彩糖及忌廉，另外可以自己預先準備水果作餡料。

▲ 手作蛋糕套裝有齊工具，不用額外購買工具。（影片截圖）

首先，在已提供的海綿蛋糕上唧上忌廉，再加上自己喜歡的水果，然後放上第二層蛋糕，再舖上忌廉及水果。期間要用刮刀把忌廉撫平，加上最後一層蛋糕後，再用忌廉舖滿在蛋糕上，再把水果及裝飾放在蛋糕上。

最後，再用朱古力筆在朱古力牌上就寫上字句，放在蛋糕上即可。Jonathan指蛋糕上的忌廉很好吃，喜歡吃忌廉的人一定要入手！

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即日起可於A-1 Bakery網店購買。

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責任編緝：蕭雅文