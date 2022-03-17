【銀行利率】恒生維持5%港元最優惠利率　港元儲蓄存款年利率維持不變

▲ 恒生維持5%港元最優惠利率。（資料圖片）

恒生銀行宣布，該行的港元最優惠年利率維持於 5%，而港元儲蓄存款年利率亦維持不變。

港元儲蓄存款年利率詳情如下：

存款結餘（港元） 年利率 150,000 及以上 0.001% 10,000 - < 150,000 0.001% 5,000 - < 10,000 0.001% 5,000 以下 0%

倘綜合戶口之「全面理財總值」達港幣100萬元或以上，其綜合港元儲蓄戶口存款結餘可享的額外年利率為0.001%。

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記者：黃穎津