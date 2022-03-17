【抗疫支援】美麗華集團10萬套檢測包派顧客及社福機構　醫護於指定餐廳外賣自取享7折優惠

▲ 美麗華集團10萬套檢測包派顧客及社福機構，醫護於指定餐廳外賣自取享7折優惠。（集團提供）

新冠病毒疫情嚴峻，美麗華集團推出「MIRA CARE」 計劃，搜購超過10萬套獲得歐盟認證的快速抗原檢測套裝，即日起於旗下餐飲、商場、酒店及與社福機構派發過10萬套快速抗原檢測套裝。

▲ MEDOMICS 快速抗原檢測套裝，獲歐盟CE1434認證，靈敏度94.1%，特異度99.51%，獨立衞生包裝。（集團提供）

美麗華集團因應疫情急速蔓延，搜購獲得歐盟認證的快速抗原檢測套裝，除了提供予集團員工外，亦於集團旗下業務派發予租戶、會員及顧客。另外，集團亦與社福機構合作捐贈快速抗原檢測套裝予長者及基層，以支援社會有需要的人士。領取及換領方便如下，詳情請參閱各網頁：

Mira Dining 旗下餐廳：每位顧客堂食惠顧即獲贈快速抗原檢測套裝一盒

Mira Place 商場：向場內每個租戶免費提供快速抗原檢測套裝、商場會員亦可免費或以優惠積分換領、會員於商場泊車2小時或以上可獲贈一盒

The Mira Hong Kong 酒店：為有需要的住客免費提供快速測試套裝

Mira eShop：以優惠價發售快速抗原檢測套裝

另外，全港醫院及醫管局轄下醫護人員於翠亨邨、中環國金軒及JAJA出示工作證明，可享外賣自取7折，以支持香港醫護人員，詳情可瀏覽集團網頁。

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責任編輯：陳麗娜