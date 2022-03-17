【防疫條例】消防女高層去年設宴被指曾除口罩敬酒　消防處接獲投訴轉交警方跟進

▲ （公務員Secrets fb）

網上流傳指有消防處高層在去年11月舉行歡送飯局，期間有高層沒戴口罩離席敬酒，被指違反防疫規例。消防處確認接獲投訴，指有屬員在聚餐期間違例，已展開調查及轉交執法部門跟進。

Facebook專頁有帖文指，消防處有任職設備專責隊伍的女高層調任，有同事為其舉行歡送晚宴，共約20多名同事出席，而相關人士為免違例「都好守規矩，12個人一圍坐定定」。但期間該名女高層疑興之所至，一度離席去其他圍敬酒，同事亦有「企起身一齊飲」，因而事後遭人投訴。

消防處表示，早前接獲投訴，指有屬員涉嫌在聚餐期間違反《預防及控制疾病條例》或其附屬法例，已按既定機制調查，並轉交相關執法部門跟進，由於執法部門已展開調查，沒有其他資料可提供，又重申非常重視屬員的紀律和操守，如發現有人員違反紀律，定必嚴肅處理及跟進。

警方稱，已接獲相關部門通知，正了解事件，會按既定程序及實際情況，採取適當行動。

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記者：蘇文軒