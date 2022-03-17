【反起跑線聯盟】《940920》大結局梁詠琪新劇接棒　讓子女愉快學習拒當虎爸虎媽

▲ 《反起跑線聯盟》

ViuTV劇《940920》在明晚（3月18日）大結局，下周一（3月21日）起播出由由梁詠琪、周家怡、潘燦良、強尼、練美娟、「肥仔」梁業等主演的新劇《反起跑線聯盟》。

故事講梁詠琪飾演的Nora，其女兒一直未能適應幼稚園生活。但從事新聞行業的Nora每天都需要大量時間工作，面對工作和家庭無法平衡，她和丈夫（許博文飾）應該如何是好？

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後來Nora女兒去到新的學校上課，Nora遇見一班家長：精打細算的羅生（梁業飾）及羅太（練美娟飾）、雞蛋裡挑骨頭的張生（薛國斌飾）及張太（袁綺雯飾）、年輕爸媽Pamela（陳欣妍飾）及楊飛（林家熙飾）等。

Nora與身兼數職但仍能打理得井井有條的單親媽媽Venus（周家怡飾）發展成好友。

在仇校長（袁富華飾）帶領下，樂悠悠幼稚園以快樂學習作目標，Nora女兒也漸投入學校生活，情緒大為改善。

以為一切向好之際，自高自大的尖子爸爸Charles（潘燦良飾）帶同助手Johnny（岑珈其飾）竟開始向學校施壓，務求要小朋友贏在起跑線！

兩股勢力逐漸形成，並在幼稚園內的大小事上針鋒相對，Nora和眾家長如何堅守理念、力保女兒愉快的學習環境？