【網上學習】小一生英文大細楷不分　調查：8成小學教師反映學習差異擴大

疫情持續兩年多，學校反覆停課、轉上網課影響越趨明顯。有調查發現，約8成小學教師指學生學習差異擴大，有小一生分不清大細楷英文字母，有小學反映學生重讀申請增加，約6成教師及家長均希望學校延遲及縮減考試範圍，調查機構建議學校減少常規考試，改以進展性評估減壓。

香港初等教育研究學會於去年11月透過網上問卷，訪問262名小學教師及440名小學家長，了解教學新常態對小學生的影響。逾半教師及家長均認為，小學生經常在線上學習的3大轉變包括難以專注上網課、長時間望視屏影響眼睛健康，以及需要家長協助子女上網學習。

8成教師及5成家長均指小學生學習差異擴大，7成教師及6成家長指部分學生進度落後，有小學教師及主任在聚焦訪談更提及，有小一生感到學習困難，分不清大小楷字母；約6成教師及家長均認同，上課時數不足時，可延遲考試及縮減考核內容。

小學生身心發展方面，長期上網課主要影響則包括運動量不足、與同學社交互動機會減少，以及打機和看電視等消閒活動時間較長等。

▲ 本身是小學校長的初研執委馬中駿表示，疫情催化部家長為子女申請重讀。（網上記者會截圖）

初研執委、佛教中華康山學校校長馬中駿表示，學校一向設重讀機制，每年都有部分家長認為子女有需要重讀，向校方提出申請，疫情下亦「催化咗小小」家長申請。

另一執委胡少偉指，疫情下教育局連呈分試次數亦可以減少，倡學校在考評方面提高彈性，減少正規考試，多採用進展性評估。

全港學校最遲今日（17日）提早放「暑假」（或稱「特別假期」），馬中駿提反，近日小學家長打針需求更加殷切，明白打針與健康有關，預料許多小學也能達到當局早前要求的7成接種率，4月復活節假後可望全日復課，他希望學校能盡快復課，為學生學習及社交方面增加支援。

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記者：馮琪雅