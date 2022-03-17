【詐騙佣金】涉偽造保單詐騙佣金75萬　兩前保險代理認罪判囚

▲ 兩名前保險代理涉騙佣金，今於區域法院被判監37及12個月。資料圖片

兩名前保險代理涉嫌偽造保單，詐騙保險公司約75萬佣金，被廉署起訴串謀詐騙及偽造罪共6罪。兩人今（17日）於區域法院分別被判監37個月及12個月。法官判刑時指，兩人對僱主違反誠信，需判處阻嚇性刑罰，以警惕他人。

兩名被告為田德浩(47歲)，宏利人壽保險(國際)有限公司前高級分行經理，及譚文燦(56歲)，宏利前保險代理，早前承認1項串謀詐騙罪名，違反普通法。田另承認5項偽造罪名，違反《刑事罪行條例》第71條。

代表律師求情時指，田因本案而失去工作，判刑後難以重投相關行業，已經受到懲罰。田事後亦感到羞恥，承諾日後奉公守法。

代表律師又指，譚是為了保全工作，而接受田的建議，因而干犯罪行。現時獄中疫情嚴重，譚早前因心臟問題未有接種疫苗，代表律師冀法官能判處緩刑。

法官判刑時指，事件中宏利除了在涉案訂單中，得不到盈利外。宏利亦支付兩名被告約75萬佣金，此外，宏利亦需支付田的上級佣金等，造成額外損失。

法官續指，兩名被告對僱主違反誠信，需判處阻嚇性刑罰，以警惕他人。至於代表律師建議判處緩刑，法官指，懲教署內有相關醫療設施，相信能對譚的身體狀況作出協助，就各項控罪判田即時監禁37個月，譚則入獄12個月。

案情指，案發時譚為田下線代理，田於2017年12月接獲提交10份保單申請表，當中看似有9人簽署為投保人，並由譚作經辦代理。宏利其後就有關保單向譚發放佣金共逾47萬港元，及向田發放共約28萬港元佣金。惟譚未有銷售上述保單或與相關投保人會面，其中5名投保人確認未有投保。田則向宏利支付首期保費，譚所收取的佣金則轉交田。

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記者：梁錦麟