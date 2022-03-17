【上訴得直】涉拍片挑釁非法集結罪成判囚　攝影師上訴得直撤銷定罪

▲ 攝影師早前被裁定非法集結罪成判囚，高院今裁定上訴得直，撤銷定罪。資料圖片

時任區議員及助理等人涉於2020年3月初阻撓及挑釁便衣警員，其中1名於現場拍攝的35歲男子被裁定非法集結罪成，被判監3個月，准保釋候上訴。高院今(17日)頒下判詞裁定上訴得直，法官於判詞中指，沒有足夠證據證明上訴人具有意圖參與非法集結，基於定罪不穩固，裁定上訴得直，撤銷定罪裁決。

上訴人蔡健瑜(36歲)，被控於2020年3月8日，在大埔超級城B及C區一帶參與非法集結，經審訊後被裁定非法集結罪成，被判監3個月，早前准保釋候上訴。

上訴一方指上訴人當時只想拍下突發事件，拍攝的畫面是全面的，不能說是針對案中警員。上訴人只是拍攝，並沒有任出任何鼓勵同案4名被告的行為，其間亦沒有與任何人談話或交流，不應被視為與其他被告一夥。原審裁判官裁定其他被告人容許上訴人拍攝，反映有共識及默契，上訴一方認為原審裁判官忽略了上訴人是否參與非法集結才是關鍵，並錯誤裁定上訴人的行為屬侮辱或挑撥性行為

法官於判詞指出，單以拍攝而言，不會否定拍攝可構成挑撥的可能性，至於是否屬挑撥，則須視乎整體環境等因素。法官指記者的拍攝並非必定不會構成挑撥行為，案中沒有證據顯示上訴人是記者，從證據考慮，法官認為原審裁判官有權裁定上訴人的拍攝行為屬挑撥。

至於上訴人有否參與非法集結，法官指涉及從證據作出的唯一合理推論。對於原審裁判官指上訴人與其他被告人有共識之說法，法官對此有保留，並認為非唯一合理推論。法官指從拍攝角度及內容，上訴人從不同角度及距離拍攝，亦拍下了案中被告人罪證，故不會以其針對案中警員作考慮。

法官認為要定罪的話，本案並沒有足夠證據，證明上訴人具意圖下參與非法集結。惟上訴人容許自己置身於相當令人懷疑的境況，他當時有意圖參與是證據支持的一個合理推論，而且是相當可能有所須意圖的，只因證據未達刑事案所要求的高舉證標準，基於定罪不穩妥，撤銷定罪裁決。

案發當日晚上約8時，警員尹寶祺在大埔超級城附近巡邏時，期間更有人呼叫尹與其家人的名字，有人用電筒照射尹，最終5人被捕，當中包括時任大埔區議員及上訴人。

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記者：林育慧