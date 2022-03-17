【第五波疫情】醫管局指亞博館主要接收長者需較多照顧　社署轄下場館會有外展醫生到場

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本港第五波疫情持續，今波疫情有逾98萬宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席今（17日）疫情記者會。

昨日（16日）有3名長者在亞博隔離治療，分別都昏迷不適，最終送院不治（詳情即看：【下一頁】）。

劉家獻表示，在醫管局管轄下有5個亞博館場館，1號場館正在備用，而8、9、10、11號場館能夠提供1000張病床，在第五波疫情下主要接收病重年紀較大需要照顧的病人，因為這類病人需要較多的醫療照顧，故此就沒有接收較以往多的病人。另外，會一直增加床位，有望將醫院穩定病人轉到亞博館場館照顧。

至於社署轄下的亞博場館，劉家獻表示詳細內容醫管局未有相關資料，不過據他所知在社署轄下的場館會有醫生照顧，部份場館會有外展醫生、護士定期到場，提供醫療指示。

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記者：李榮忠