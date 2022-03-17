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【居家隔離】醫管局為在家隔離患者提供多項支援　提醒市民如有警號性病徵須到急症室

社會 17:25 2022/03/17

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。

第五波疫情嚴峻，本港今增21,650宗確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會交代詳情。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，如果呈陽性市民在家等候入隔離設施時如有任何問題可以致電相關熱線；當局也有設「 護訊鈴」 服務，醫護會主動致電一些年紀較大、較年幼或較多病患等人士，了解他們的病情及提供建議。

此外，當局也可為患者提供醫生視像診症服務或選擇到指定診所服務求醫，提醒市民如感到很不適或有警號性病徵，例如呼吸困難就要馬上到急症室求醫。

他說，當市民確診後會有一個sms，當中有一個連結可以提供自己的個人資料及病情等，輸入後會有建議提供予市民，也會提醒患者何時要做快速檢測：

總總的支援都是希望可以幫到在家隔離、等入隔離設施的市民，希望他們在有問題時，當局可以提供到即時的援助。

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責任編輯：郭詩詩

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