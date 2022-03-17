【新冠口服藥】至今分別6300人及183人處方兩種口服藥　劉家獻：曾否接種屬其中一個用藥考慮

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（資料圖片）

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，兩款新冠口服藥昨已開始應用，截至昨日已有6,300名病人服用默沙東口服藥，而輝瑞的口服藥則有183病人服用。他又提到，目前服用過默沙東口服藥的病人普遍康復理想，很少病人服用完有不舒服的情況，認為可以幫助有需要的病人。

被問到是否已接種3針疫苗便不會獲處方口服藥，劉家獻曾否接種疫苗只是其中一個考慮，醫生會作風險評估，視乎病人年齡、免疫力、血含氧量、是否有肺炎病徵，以及局方及藥廠的指引等，決定是否處方口服藥，形容是複雜的決定；又指藥物有副作用，若病人本身較年輕、身體狀況好、病徵較輕並已打3針，未必需要服用，服用後或對身體不好。

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記者：黃小冰