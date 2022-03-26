【對抗濕疹】全身爛肉傷口滲水如活在地獄　27歲濕疹女生戒類固醇皮膚變光滑

▲ Kathy濕疹最嚴重時全身佈滿傷口，如活在地獄，當發現是類固醇上癮所引致後，決心戒掉。

「最想變回一個正常人，身體可正常運作，有正常社交，飲食時不會有太多顧忌。」這是27歲濕疹患者Kathy的心願。她自幼患濕疹，曾兩度嚴重發作。因搽類固醇後快速止癢，她譽之為神奇藥膏，惟數年後皮膚變差。得知是「類固醇上癮」後，她決心戒掉，惟觸發第二次大爆發，全身皮膚潰爛、滲水，無法入睡、進食、工作，令她猶如活在地獄。最終，她求診中醫兼用「去水治療法」才重見白滑肌膚，重拾自信。

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自幼患濕疹甚少運動

從5歲開始，Kathy就與濕疹結緣，手腳關節痕癢、出紅疹；求診西醫，得知患上慢性濕疹，病徵輕微。惟病情反覆，她多次往公立醫院求診，用處方的「豬油膏」（Emulsifying Ointment）來洗澡、搽潤膚膏，較嚴重時則搽類固醇。

自此，她與運動絕緣——流汗後痕癢，游泳後皮膚變乾，大學迎新營水戰也無法參加，從不避談患濕疹的事實。海鮮、牛肉等易誘發濕疹的食物，她全都戒吃。「可有一天不用再戒口？」她老在幻想。

▲ Kathy患濕疹至今已22年，戒用類固醇後，她說：「勿因類固醇令皮膚好轉得快，就依賴它。那只是幻象，只能幫你改善表面問題，但根本問題一直存在。」（相片由受訪者提供）

大學熬夜致濕疹大爆發

大學一年級，她因為「上莊」經常熬夜、壓力大致濕疹大爆發。有同學介紹一位西醫，稱求診後很快康復。該醫生處方的藥膏很「神奇」，更說不用戒口，可用普通沐浴露洗澡。Kathy按其建議而行，初期果真改善了，後來卻打回原形。

那藥膏其實是類固醇，塗抹後皮膚很快好轉，海鮮可照吃。約3、4年後，皮膚轉差，反反復復。當時持續搽類固醇，依賴了。

踏入社會工作首兩年，她常被問為何「爛面」。隨後往英國展開工作假期，她一直搽類固醇，並請醫生處方兩年的用量。「本來不打算搽太多，但醫生覺得我搽得不夠，所以才未好轉。」

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揭類固醇上癮決心戒掉

留英期間，皮膚狀態亦不理想，因為疫症她提早回港。回港初期，她全身發熱，皮膚痕癢、臉部破損、頸部現白點，頗不尋常。上網搜尋後，才發現有「類固醇上癮」這回事，她認為與自身症狀吻合，而皮膚的毛病並非單純是濕疹問題。

濕疹並非最大問題，類固醇上癮才是。

2020年7月，她決心戒用類固醇。因想護理皮膚，故曾用專為戒類固醇人士而設的無毒護膚品，效果雖好，惟不便宜，需另找方法。

豈料，戒用類固醇一個月後出現反彈症狀，濕疹復發，血管擴張得厲害，遂她再尋覓治療良方。當看到同路人分享「去水治療法」（no moisture therapy），聲稱不用洗澡、不用搽藥膏或乳霜、短時間內見效，有不少成功例子時，令她決定一試。

搽藥膏某程度上會延長痛苦。當皮膚嚴重潰爛，搽藥膏、乳霜後會不舒服，故索性甚麼也不搽，皮膚雖較乾燥、繃緊，但感覺較舒服。

按此療法，Kathy還須以抹身代替淋浴，每隔4日抹身；此外，亦要限制每天飲水量為1公升，包括水果的水分。

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再度大爆發如活在地獄

原以為可加快復元，不料卻引致第二次「大爆發」，更是最嚴重的一次。除背部、腳板、腳面，Kathy全身濕疹發作，面、手皮膚嚴重潰爛，就連頭皮、胸部和大腿內側皮膚也出疹、破損、滲水。

一坐下就會壓著傷口，若未癒合就會滲水，黏著衣物。要用紗布包紮傷口，等待結痂。在家裡，坐在皮革梳化上，皮膚滲水，還可以抹。在外面則不能坐太久，約15分鐘至半小時就要站起來。

當時她全身發熱，皮膚極痕癢，需不斷冰敷患處，無法正常生活——睡不得，吃不得，笑不得，坐不久，無法工作，四肢難伸展，彷彿甚麼也做不了，甚是迷惘，整天在家來回踱步。

整塊臉也潰爛、佈滿傷口、滲水、結痂。嘴巴難以張開，一郁動就痛，難以咀嚼食物，多數吃粥等流質食物。

由於沒搽任何藥膏，故爆發得較嚴重，傷口很難看。Kathy直言：

猶如活在地獄！那段時間沒有抹身，因為太痛苦了！全身是傷口，沖水後皮膚會很乾燥、繃緊，會經常搔癢。夏天就留在家裡，全天候開冷氣。

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雙管齊下皮膚回復光澤

如是者，「地獄」生活維持約半年。初期她服用安眠藥、抗敏藥也無法入睡；後期吃大麻二酚油（CBD油）、魚油丸，感覺才好些。困在家的日子，她只好上網搜尋資料，看別人經歷，參考其做法，讓自己不太辛苦。「既然別人能康復，相信自己也能康復。」

家人和男友的陪伴、支持，亦給她力量跨越難關。當頭皮好轉，雙手仍然潰爛時，父母為她洗頭。當捱得辛苦，傷口未好轉時，父親為她上網搜尋資料，找到一位有多年治療濕疹經驗的中醫師，冀能帶來一絲曙光。

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抗拒外出的Kathy，為不辜負父親一番心意，決定一試。每次外出，她總會戴眼鏡、帽子，用紗布掩蓋全身的傷口。剛巧碰上疫情和冬天，她可順理成章戴口罩、穿長䄂衫長褲外出。

「首次針灸已見到傷口好轉，沒怎麼紅和痛，並開始結痂。」初次治療，令她喜出望外，感到有盼望，漸而心情變好，家人亦不再憂心忡忡。

可以做到的事愈來愈多！開始可以多喝些水，喝市面無糖飲品、吃有味的食物……可以正常坐下已很開心！

接受中醫治療的同時，她繼續用「去水治療法」，認為後者可加速傷口癒合。持續治療11個月，Kathy終於撥開雲霧見青天，皮膚回復光澤，生活大有改善——首兩個月，面部皮膚明顯好轉，可以多郁動嘴巴，咀嚼食物；第3個月已可正常坐下；第6月可正常入睡；第7個月面部雖仍有皮損，但已可做兼職，正常活動。

2021年11月尾，她臨床康復，其後更找到一份全職工作。「對呀，重拾自信！可以如常走路已很開心！求診初期走得很慢，現在則不用顧著傷口。」

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「重返人間」迎來快樂的煩惱

從地獄返回人間，Kathy現仍有一小片皮膚出疹，但她已不再害怕。

濕疹要出來就出來吧！我不會再刻意找方法，身體會自然修復的。即使復發，也不可能像以前那般恐怖。

她慶幸可以變回一個「正常人」，不再被皮膚問題影響情緒。然而，卻迎來一個快樂的煩惱，Kathy笑言：「現在回復正常人的皮膚，雖然偏乾，但皮膚會出油。面部從未試過長這麼多暗瘡，不知怎樣護理。」

至於濕疹，治療方法有很多，她認為最重要是找出發作原因，建議其他患者找找同路人的群組，看看有何參考之處，「勿像盲頭蒼蠅，勿鑽牛角尖，令自己慌張。」

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記者：黃泳欣