【病人失蹤】聖母醫院確診外籍男病人擅自離開　院方報警求助

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聖母醫院今日（17日）表示，一名確診男病人擅自離開病房，已報警求助。

院方指，一名57歲男病人早前確診後被轉送至聖母醫院留醫，今日凌晨約3時30分，職員發現病人在未有通知下自行離開病房。醫院發現病人自行離開後，隨即派保安員在全院範圍及附近地區搜索病人及報警求助。院方非常重視事件，並會全力配合警方的搜索行動。



院方稱，有關病人為外籍人士，身高約1.65米，中等身材，黑色短頭髮，病人離開病房時身穿病人服並赤腳。呼籲公眾人士若發現病人，請立即致電黃大仙警署電話3661 1633或致電999。

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責任編輯：余思嵐