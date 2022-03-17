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【防疫措施】林健鋒：在不影響抗疫大局下應「行多一步」　認同政府因應疫情發展適時調整措施

政治 17:44 2022/03/17

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行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒。（經濟日報資料圖片）

特首林鄭月娥今日預告，將就禁飛令、入境措施等一系列措施，於下周初全面交代未來方向。行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒表示，認同政府適時調整防疫抗疫措施，「最重要是讓大家看到隧道的出口」。

林健鋒表示，疫情面前人心惶惶，更需要有抗疫藍圖，令市民有信心及勇氣堅定抗疫，認同政府因應疫情最新發展，適時調整防疫抗疫措施，形容做法是無可厚非。

他續指，政府當務之急是穩控疫情，但在不影響抗疫大局下，當局應「行多一步」作出抗疫中期研判。他舉例指，若果第5波疫情達到可控情況，政府可思考有甚麼防疫抗疫措施可調整，以至疫情受控後重啟經濟，秉持「先內地、後國際」的路線圖早日通關。

林健鋒坦言：「抗疫歷時2年多時間，香港市民出現抗疫疲勞是人之常情，工商金融界亦對於早日通關、放寬或撤銷旅遊限制望穿秋水，因此香港作為國際金融中心，需要回復常態。」

最重要是讓大家看到隧道的出口，有適當的期望管理，才可以穩定人心，給大家一個希望，繼續「撐」下去。

對於政府專家顧問袁國勇今日在報章撰文，提及若疫苗接種率達到95%，可以逐步放寬社交距離措施。林健鋒認為，政府高官及專家於抗疫的敏感議題，要綜合考慮香港實際情況，並於達成共識後「統一口徑」。他擔心，一旦給予外界不設實際的期望，只會增加抗疫的機會成本。

林健鋒強調，抗疫工作最關鍵的一環，是資訊發放工作要精準到位，並且以用家為本，盡量避免出現資訊雜亂無章，甚至「自相矛盾」的公關災難局面。

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記者：胡偉明

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