【昆蟲出沒】窗網驚見14粒「麝香葡萄」　網民揭真身為臭屁蟲卵：勿亂碰

▲ 窗網驚見14粒「麝香葡萄」，網民揭真身為臭屁蟲。

近日天氣回暖，昆蟲開始出沒。有台灣網民分享，在窗戶的紗網上發有類似「麝香葡萄」物體，不確定到底是什麼。有網民留言解答，是荔枝椿象（又稱臭屁蟲）的卵，提醒切勿胡亂觸碰。有滅蟲專家曾表示，如弄穿蟲卵，汁液濺及皮膚，可致皮膚痕癢或紅腫引致發炎，提醒市民切勿用手接觸。

該名網民於Facebook群組「爆廢公社」分享圖片，指「收到類似麝香葡萄」，從圖片可見，窗戶紗網上黏附了一共14顆青色的球狀物體，看起來的確與麝香葡萄有幾分相似。

貼文引起網民熱議，有人解答，圖中的物體其實是荔枝椿象的卵，「注意！是荔枝椿象！弄破蛋殼被汁液噴到有可能導致皮膚潰爛」，提醒樓主勿直接用手觸摸，「記得火燒」。

▲ （Facebook群組「爆廢公社」圖片）

專家：弄穿蟲卵會致皮膚痕癢紅腫

荔枝椿象又俗稱「臭屁蟲」，無尾熊滅蟲服務的李宇軒曾接受TOPick訪問時表示，臭屁蟲多於6月至12月出現，壽命約1年左右，屬於1年1個世代。多數於葉底或樹丫位產卵，不過有時會誤以為窗或衣物是樹葉而產卵，每次產卵一般會誕下14粒。如弄穿蟲卵，其帶臭味的汁液濺及皮膚，會令皮膚受到刺激，出現痕癢或紅腫引致發炎。

至於如何正確清理「臭屁蟲」卵？李宇軒提醒，如想清理荔枝樁象蟲卵，千萬不要直接用手接觸。正確方法是：

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如果遇到臭屁蟲卵而不處理，蟲卵將會孵化。孵化成臭屁蟲後，雖然不會咬人，但李宇軒指如果臭屁蟲受驚嚇，或會噴刺激性物質，從而燒傷皮膚，所以即使已經成蟲，都要用滅蟲劑消滅牠們。

皮膚科專科醫生史泰祖曾接受TOPick訪問時表示，由於臭屁蟲分泌出來的汁液有一定的刺激性，倘若皮膚或眼睛被濺中或會令皮膚敏感和紅腫引致發炎。所以如被汁液濺中，記得第一時間以大量清水沖洗，情況嚴重者須立即求醫。

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責任編輯：羅嘉欣